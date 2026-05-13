何欣純會勘葡萄農損 江啟臣搶發新聞稿要中央政府應展現同理心

受連日大雨及高溫，使得葡萄授粉受阻，果實無法正常膨大，形成發育不全的「石頭葡萄。（江啟臣提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到石岡、新社區會勘葡萄災損，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣也派員前往，隨即搶發新聞指出，受連日大雨及隨後南風帶來的高溫影響，正值開花期的葡萄因授粉受阻，導致果實無法正常膨大，形成大面積發育不全的「石頭葡萄」，農業是台中的發展命脈，面對農民心血付諸流水，中央政府應展現同理心，將救助程序簡化並加速撥付，全力守護台中農業這塊金字招牌。

新聞稿內容指出，新社「白毛台」的精品葡萄是在國內外市場享有極高聲譽，然而，近期極端氣候卻打亂了農民的耕作節奏，江啟臣服務團隊與市議員吳振嘉在上週會同農政單位前往新社視察後，今日再度深入石岡區掌握災情，評估損害是否已達全市救助標準，務求不讓任何一位農民在困境中孤軍奮戰。

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江啟臣呼籲農業部及台中市農業局等單位，針對這次巨峰葡萄農損的認定務必採取「從簡、從速」原則，透過簡化申報流程與放寬標準，讓救助金能在最短時間內到位，協助農民度過迫在眉睫的生計難關。

江啟臣並指出，未來他將積極要求農業部、農糧署及農業改良場等系統單位共同研議，針對極端氣候下的種植技術改良與防災設施提出具體對策。唯有透過科技輔助與制度性的穩定機制，才能在氣候變遷的挑戰下，確保台中農業保有競爭力並持續高品質產出；面對國際進口水果的競爭，他將持續與農民站在一起，爭取資源並落實良政，守護台中農民。

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