護理師短缺 部立南醫產學合作4實習生全數轉正

衛福部台南醫院院長歐建慧（後排右一）頒發護理新秀獎，中華醫事科大護理系4位實習生（中間）100%錄取為該院正職人員，無縫接軌醫療職場。（台南醫院提供）

台南多家醫院舉行護師節慶祝、表揚活動，衛福部台南醫院表示，今年產學合作，4名護理實習生全數通過考核，轉正為正職護理師，寫下難得佳績。

國內護理人力短缺，三班護病比入法及實施期程引發護理團體爭論，總統賴清德宣示三班護病比新制從2027年5月20日起分階段實施。台南醫院指出，培育護理師不能等，與中華醫事科大護理系合作、推動「大專青年預聘計畫」，結合「帶薪實習」與「臨床導師」雙軌制度，協助學子無縫接軌醫療職場。

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台南醫院院長歐建慧表示，南醫推動的產學合作就業學程專案，核心意義在於化解初入職場的焦慮與挑戰，院方除提供帶薪實習、減輕學子經濟負擔，更安排經驗豐富的資深同仁擔任「臨床導師」，採一對一指導，不僅傳授專業護理技術，更重視在護理職場的心理調適與團隊融入。

護理科主任蘇睿寧強調，醫院不應只是用人的場所，更應是培育人才的搖籃，部南醫已建立一套完整的職場支持體系，透過組織化的溫暖陪伴，讓學子在脫下學位袍、換上護理服的過程中，感受到有強大的團隊做後盾，而非自己孤軍奮戰。

成大醫院、安南醫院與郭綜合醫院舉行護師節慶祝活動，表揚表現績優獲獎勵肯定的護理師，成醫、安南醫院並舉行象徵傳承南丁格爾精神的傳光儀式。醫院首長說會持續爭取資源、為護理人員營造更友善的職場環境，讓更多護理人才願意「留下來、做得安心、走得長久」，共同守護民眾的醫療福祉。

成大醫院慶祝國際護師節、舉行傳光儀式。（成大醫院提供）

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