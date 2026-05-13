淡江大橋昨通車侯友宜稱「有點混亂」 紓解關渡橋車流奏效

淡江大橋昨天通車，新北市長侯友宜坦言，首日交通有點混亂，但今天上午路況大致平順。（記者賴筱桐攝）

淡江大橋昨天（12日）通車，新北市長侯友宜今天在市政會議表示，第一天有許多民眾「嘗鮮」，剛開始交通有點混亂，不過今天上午路況平順，達到預期紓解關渡大橋車流的效益，從桃園機場到淡水時間也縮短，他強調，「一座橋不單是美麗，最重要是安全，沒有安全，再美麗都沒有意義」。

交通局長鍾鳴時指出，因應淡江大橋通車，交通局新闢4條新的公車路線，目前試營運，其中從桃園機場第二航廈早上6點發車，不到1小時車子經過八里抵達淡水，前往板橋的快速公車，7點從淡水發車，8點5分抵達板橋。

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鍾鳴時說，淡江大橋發揮車流移轉效益，紓解以往關渡大橋、台2線淡水民權路的壅塞情形，但是台64線車流增加，導致車速變慢，尖峰時段從昨天下午4點到晚間7點結束，不像以往要拖到晚上10點，將持續觀察路況。

侯友宜表示，淡江大橋通車後縮短約20到30分鐘車程，達到預期紓解關渡橋30%車流量，但是第一天有許多民眾喜歡嘗鮮，狀況有點混亂，其中機車道淨寬1.5公尺，2車併行困難，淡水冬天常有東北季風，加上淡水河口天氣變化，可能提高事故風險，經過警方疏導，加上調整號誌秒數，後來路況比較順暢。

侯友宜提到，淡江大橋通車後，台64線湧入大量車流，昨天車流量每小時1600輛，比原本預估的800輛多出1倍，隨著今天嘗鮮、體驗的車潮減緩，今天早上路況大致順暢，至於機車族議題將和公路局研究，可能要規範限速措施。此外，使用自行車道和人行道的民眾不要長時間逗留，避免阻礙交通，他相信週末一定會有許多人前往看夕陽，相關單位務必全面檢視、重新檢討，讓用路人安全順暢。

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