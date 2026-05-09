台師大和北市府辦台北科學日 聚焦量子科技與AI

陽明高中推出「機械手臂AI互動式體驗」，讓民眾近距離操作智慧機械手臂，感受人工智慧與自動化科技。（台師大提供）

量子科技、AI與科學教育成為今年「2026台北科學日」焦點。國立台灣師範大學與台北市政府今（9）日在台師大公館校區舉辦科學嘉年華，以「攜手國際・閃耀量子新世紀」為主題，結合量子科學、人工智慧、音樂藝術及永續教育，設置64個互動攤位，吸引大批親子與學生參與。

今年活動最大特色是以「量子」為核心概念，將過去較抽象的量子物理，透過互動實驗、燈光裝置與生活化科學體驗，讓學生與民眾更容易理解。開幕儀式中的「量子意象燈箱」裝置，也象徵量子交纏與跨域合作概念。

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台師大物理系教授蔡志申表示，量子世界中的交互作用雖然看不見，卻真實影響世界，就像科學教育與國際合作的力量，持續串聯城市、校園與全球知識網絡。

台師大校長宋曜廷則指出，面對AI與量子科技快速發展，大學更應扮演連結教育、產業與社會的平台，培養具備創新力與國際競爭力的人才。

台北市副市長林奕華表示，希望透過科學日活動，讓學生與家庭從體驗中感受科學魅力，激發對科技與未來世界的想像。

活動現場也設置多項結合AI與量子概念的特色攤位。其中，陽明高中推出「機械手臂AI互動式體驗」，讓民眾近距離操作智慧機械手臂，感受人工智慧與自動化科技如何走入日常生活。瑠公國中以「看見聲音」為主題，透過聲波震動與視覺化實驗，讓抽象的聲音變得「看得見」；溪口國小則以「追光任務」帶領孩子探索光的反射與折射原理。

此外，台師大資訊教育所打造VR海洋體驗，引導學生思考氣候變遷與海洋永續議題；化學系與生命科學系也分別推出元素探索與DNA解碼等互動課程。

今年活動也結合音樂與科學跨域展演，包括以爵士樂與物理聲波實驗結合的工作坊，透過泛音、共振與振動原理，讓抽象科學概念轉化為可感知的藝術體驗。

台師大和北市府辦台北科學日，以量子和AI為主角。（台師大提供）

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