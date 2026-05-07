宜蘭冬山飄稻香 波波草可食地景打頭陣

宜蘭縣冬山鄉三奇美徑波波草意象可食地景即日起開放民眾參觀。（冬山鄉公所提供）

宜蘭縣冬山鄉三奇美徑以遼闊稻田景致馳名，每年夏季舉辦系列活動，吸引遊客造訪迎稻香，今年以波波草為發想的可食地景，即日起對外開放，遊客可爬至觀景台俯瞰並騎單車沿農路賞景，6、7月則有熱氣球及風箏節嘉年華接續登場，綻放農村繽紛魅力。

冬山鄉長林峻輔說，彩繪稻田用意不僅是大地藝術的展示，更是促進民眾提升對於「農業永續發展」關注的良好平台，鼓勵大家走進田野感受大自然的純樸，今年以「波波草與稻香的跨界對話」為主題，藉由波波草的圓潤形態，轉化為冬山農業與土地的感性語彙。

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他說，除了彩繪稻田，今年三奇美徑系列活動，還包括即將於下月登場的熱氣球嘉年華，活動將在冬山河舊河道右岸綠競場舉行，遊客可搭乘熱氣球，從高空俯瞰百年舊河道及蘭陽平原，欣賞壯麗的農村景致。

林峻輔指出，7月還有風箏節嘉年華，各式各樣風箏將在藍天下翱翔，為夏季增添繽紛色彩，相關活動也結合低碳旅遊自行車探訪方式，遊客可穿梭在充滿綠意且無電線桿的田間小徑，享受純粹的地景療癒之旅。

遊客可爬至觀景台俯瞰可食地景，並騎單車沿農路賞景。（冬山鄉公所提供）

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