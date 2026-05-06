屏東糖廠旁阿勃勒黃金雨步道 快消失了

屏東糖廠旁的阿勃勒黃金雨步道正在消失中。（記者葉永騫攝）

每年5、6月是金黃色阿勃勒盛開的時節，一串一串的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷彿下了場黃金雨，漫步在黃金地毯上夢幻又美麗，但是台糖屏東廠復興路的黃金雨步道正在消失中，短短4年已經枯死砍除了20棵的阿勃勒老樹，屏東市公所表示，將會請專家勘查是否是褐根病等病蟲害導致。

台糖屏東廠復興路步道種植有成排的阿勃勒樹，樹形都已經相當高大，每年花開時很漂亮，黃金的花朵除了成串長在樹上外，掉落的花朵鋪成黃金步道，也讓人感受到它的美麗，成為拍照打卡的好地點，但是近年來黃金步道逐步的消失了，短短4年，成排的阿勃勒樹已經被砍除了20棵，黃金雨步道正在逐步的消失。

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屏東縣政府城鄉處公園管理課說明，縣府公園大門口的阿勃勒樹穴比較小，不利於阿勃勒樹的成長，因此死了2棵，而阿勃勒的樹齡也不會太長，只有幾十年的壽命，枯死的原因還要再勘查了解。

屏東市公所養護課說，這些阿勃勒是台糖屏東廠早期種植的樹木，因為附近設立人行步道才交由市公所代管，為何樹木陸續死亡，將邀請樹木專家前往勘查，才能確認是否為褐根病入侵。

整排的阿勃勒樹都枯死砍除。（記者葉永騫攝）

枯死的阿勃勒樹長出靈芝。（記者葉永騫攝）

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