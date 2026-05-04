南投300年「三代同堂」大樟樹 光禿陷衰敗危機

南投水里鄉有300多年樹齡的「三代同堂」大樟樹，地方反映老樹落葉繁多，枝條光禿陷入衰敗危機。（記者劉濱銓攝）

南投縣水里鄉永興社區有300多年樹齡的「三代同堂」大樟樹，近期地方反映老樹落葉繁多，枝條光禿陷入衰敗危機，對此，水里鄉公所表示，經專家會勘，認為是老樹鋪面不透氣所致，由於該樹是南投縣列管珍貴老樹，後續會與縣府協調救治，延續老樹生機。

永興社區「三代同堂」大樟樹，由3棵母子樹形成，第1代木為母樹，2代木從母樹根系生長出2棵子樹，形成老中青「三代同堂」大樟樹，樹齡300多年，樹圍6.2公尺，高26公尺，是「亞洲地區社區活動中心最大芳樟樹」。

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水里鄉公所指出，老樹因被水泥鋪面覆蓋，導致根系不透氣影響生機，加上近期嚴重乾旱造成樹勢衰弱，除將澆灌水分，也會與縣府協調鋪面改善減壓，營造適合老樹生長的環境。

縣府回應，該樹先前施作過水泥鋪面傷到根系，之後鋪面又影響透氣性，造成老樹樹勢衰弱，之後會進行修枝與投藥救治，但因水泥鋪面是當地設施，還需公所與地方進一步協調改善，以根本解決老樹立地環境問題。

南投水里鄉300多歲的「三代同堂」大樟樹陷入衰敗危機，縣府與公所將協調鋪面改善，解決立地環境問題。（記者劉濱銓攝）

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