連16年母親節前邀家扶親子採購 孩子下廚請媽咪、媽為家人忘自己

孩子化身小廚師將超商美食化身星級餐點請媽媽享用。（記者黃淑莉攝）

5月10日就是母親節，雲林家扶委員蔡長晃16年來每年在母親節前夕送愛給家扶媽媽，提供1400元採買金及母親節蛋糕，今（2）日邀請235戶家扶親子到超商開心採購，有孩子化身小廚師以超商食品打造星級饗宴招待媽媽，並說出「媽媽我愛您」，場面溫馨。

「媽媽，今天我當廚師請您吃大餐」，讀小三的小睿穿上家扶社工阿姨準備的圍裙、廚師帽，變身為小廚師，在超商陳列架上挑選奶油鮮蝦義大利麵、蒸蛋、四神湯及奶凍蜜瓜包，加熱擺盤後讓媽媽享受一頓星級饗宴，最後還抱著媽媽說出「我愛您」，讓超商洋溢幸福、溫馨氣氛。

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蔡長晃表示，家扶扶助家庭許多媽媽，平日為家庭、工作忙碌，希望在母親節她們能喘口氣放鬆一下，與家人一起過節，因此邀請她們與家人一起來逛超商採買自己喜歡的商品，不過這幾年觀察，媽媽都心繫家人，挑選子女、先生需要的東西。

今天有一名媽媽與兒子一起參加，提著購物籃買了牛奶、營養品，詢問之下，這些東西要給行動不便的先生及求學的兒子補充營養，卻忘了自己也生病。

雲林家扶中心主委廖志文指出，蔡長晃加盟連鎖超商，16年前發起母親節超商獻禮，從最早褒忠一家門市，接著褒忠、台西2家輪流，到今年有7家門市響應，請235戶家扶親子就近採購，總計40萬元都是蔡委員自掏腰包，16年來不中斷，他更鼓勵大家愛要隨時說，表達愛不限在節日。

親子一起挑選商品。（記者黃淑莉攝）

雲林家扶委員蔡長晃16年愛心不間斷，母親節前夕獻愛，把超商變愛心補給站。（記者黃淑莉攝）

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