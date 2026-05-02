黃金獵犬餐廳爆虐狗 老闆道歉稱勸架 網罵強辯：你拿椅子K狗！

苗栗縣動防所人員與獸醫師現場評估犬隻。（圖由縣府提供）

主打店內多隻黃金獵犬陪伴用餐的苗栗縣西湖鄉網紅餐廳「獵犬不打獵」，被爆涉及長期不當對待犬隻。有媒體曝光相關影片，引發網友怒火，甚至有網友開車殺到苗栗要找老闆要說法，今日縣府也已對店家開罰。業者昨日深夜在IG發文，坦言自己管教過當，不過他解釋，自己是為了阻止犬隻打架，影片中動作過大只是為了嚇阻牠們，並不是要弄傷牠們。但許多網友無法接受，認為他仍在強辯。

苗栗縣府動物保護防疫所說明，有民眾於4月1日透過社群平台提供檢舉影像，內容涵蓋2023年至2025年間共4段不同時間紀錄，畫面顯示陳姓飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲椅子及腳踢等行為，已明顯逾越合理管教範圍。對此，動防所今（2）日已依動物保護法裁處最高7萬5000元罰鍰，並啟動後續跨縣市追蹤管理機制。

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動防所指出，經獸醫師現場評估，犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，未出現明顯畏縮反應。而陳姓飼主則稱，犬群間偶有因位階產生衝突，為即時分開犬隻而採取較大動作控制，同時坦承影像中相關行為確為他所為。

陳姓飼主昨日深夜在IG發文道歉，坦言自己管教過當。並強調自己是為了阻止犬隻打架，大動作只是為了嚇阻，牠們沒有受傷。他指控，他太太把這些影片提供給社工的目的是為了要爭取女兒的撫養權，狗狗平常並沒有過這種生活，這些影片也是幾年前牠們打架所截取的片段並不是最近的事，並指太太未提供犬隻激烈互咬、衝突可怕的完整畫面。飼主強調，他的狗狗們都被照顧得很好，動保處調查也沒有發現狗狗受傷或受虐。

然而，飼主的說詞對部分網友可說是火上加油。有網友指出媒體先前曝光影片，表示明顯看出老闆用椅子砸狗、抓耳朵甩巴掌、腳踹、重重抱摔、皮帶抽狗，質疑難道這些都不是虐待？甚至傳出店家持刀誤傷狗狗，「夫妻問題那麼多，還屁話一堆。」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「拿椅子砸、賞狗狗巴掌、拉他耳朵這些單就行為就是虐狗了」、「打成這樣不是虐狗？」、「阻止狗打架，是要拿椅子K狗？」、「畫面會說話」、「我自己養黃金，做好是需要這樣管教」。

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