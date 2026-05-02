新竹縣教師AI增能 百人通過Gemini認證

新竹縣教育界最近有百餘名教師通過Gemini AI認證。（取自竹縣府官網）

新竹縣教育界近年持續在AI領域研習增能，最近有111名教師通過「新竹縣Gemini AI專屬認證」，縣府從2023年起系統性規劃AI教師增能課程，從最初的ChatGPT工具導入，走向近期學科深度融合與行政自動化應用，讓教師發現AI是教學工作的好幫手。

新竹縣教育研究發展暨網路中心表示，他們規劃的AI師培研習課程主題，涵蓋SEL（社會情緒學習）、機器人編程、學習診斷、學習評量、學習扶助等，結合、運用了教育部數位學習平台，像是：因材網與COOL ENGLISH所建置的AI學習夥伴。另也針對校長、國教輔導團、一般教師、特教教師以及初任教師量身打造適性的AI課程。

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這3年來，新竹縣教育界從對AI工具的解密期，聚焦在開箱教師對AI基礎工具的認知，透過課程消除教師們對新科技的焦慮，到慢慢嘗試把AI應用於教學設計上，進而轉型進入領域深耕與科技協作，從國小英文、音樂、自然到國高中的社會科，都導入了「iPad x AI」的走讀與備課實務。同時把Gemini與NotebookLM等多元工具也納入，讓教師們覺得AI是備課小神器。

去年開始強調素養省思跟差異化教學，納入GAS（Google Apps Script）結合Gemini的進階課程，用自動化技術解決校園行政上的痛點，使AI的校園應用從教室延伸到行政領域。

因應AI浪潮，新竹縣校園內，已連3年颳起AI師培風。（取自竹縣府官網）

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