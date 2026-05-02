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    首頁 > 生活

    年創4500萬銷售佳績 台南啟動古蹟紀念商品徵選

    2026/05/02 10:43 記者王姝琇／台南報導
    台南啟動紀念商品徵選。圖為去年獲選作品。（台南市政府提供）

    台南啟動紀念商品徵選。圖為去年獲選作品。（台南市政府提供）

    南市文化局「115年台南市古蹟紀念商品徵選活動」即起受理至5月29日，此次以「文化轉譯」為核心，盼透過具設計感與文化意涵的商品開發，打造兼具文化深度與市場競爭力的古蹟商品體系，活絡文化場域經濟。

    台南話題商品「成功洋芋片」、「成功啤酒」，到新推出的「成功虎爺餅」及掀起熱潮的「巷仔Niau」系列，皆成功將歷史文化元素轉化為貼近生活的創意商品；去年於台南古蹟通路創下4500萬元銷售佳績，展現文化內容轉化為產業價值的潛力。

    本次徵選聚焦「文化內涵」、「創意設計」、「市場潛力」及「實用價值」四大指標；文化局力邀文化創意、設計美學及行銷策略等領域專家學者組成評選團，並將評分重點聚焦商品與台南歷史文化之連結，亦強調視覺表現、創新程度與市場接受度。入選作品將有機會進駐古蹟通路，透過實體展示與銷售，擴大品牌曝光、提升市場能見度，帶動在地文創產業發展。

    文化局長黃雅玲指出，期盼吸引更多青年設計師與創意品牌投入徵選，透過跨界合作激發創新動能，讓文化資產以更多元形式融入日常生活。未來亦將持續推動多元行銷與推廣策略，強化台南文化品牌形象，深化「文化即生活」的城市價值。

    台南啟動紀念商品徵選活動。圖為去年獲選作品。（台南市政府提供）

    台南啟動紀念商品徵選活動。圖為去年獲選作品。（台南市政府提供）

    台南啟動紀念商品徵選活動。（台南市政府提供）

    台南啟動紀念商品徵選活動。（台南市政府提供）

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