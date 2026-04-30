世界和平會兒童劇傳愛21年 邀大眾關注「受飢兒」議題

世界和平會每年舉辦兒童戲劇慈善公演，籌募弱勢孩童暑假餐食費，盼社會大眾，今年演出為《塞翁失馬》，傳遞「逆境中的希望」主題。（九歌兒童劇團提供）

中東局勢持續緊張帶動全球物價攀升，對貧困家庭已成沉重負擔，雖各縣市紛紛端出免費營養午餐政策，然而卻忽略暑假期間的貧戶孩童需獨自面對飢餓，世界和平會每年舉辦兒童戲劇慈善公演，籌募弱勢孩童暑假餐食費，盼社會大眾關注「受飢兒」議題，讓他們遠離「餓」夢。

世界和平會表示，4歲時隨離婚母親離鄉背井的紋紋，看著身心障礙的母親辛苦撐家，懂事的她雖貼心陪伴，卻因長期忍受飢餓上學，經學校老師聯繫世界和平會，提供營養早餐填飽她的肚子，更點亮了她的心。紋紋變得自信，課業進步且樂於交友，也重現消失已久的燦爛笑容，證明及時的愛與陪伴，能讓孩子在逆境中勇敢前行。

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世界和平會指出，長期推動「搶救受飢兒」服務，今年邁入兒童戲劇慈善公演第21年，將以經典故事《塞翁失馬》為主題，透過生動演出引導觀眾思考人生得失，傳遞「逆境中的希望」，並呼應經濟壓力下弱勢家庭的處境，盼藉戲劇感染力讓大眾理解困境並伸出援手，讓文化饗宴結合藝術與公益，這不只是一齣戲，更是為孩子撐起未來的具體行動。

世界和平會說，慈善公演將於全國巡迴演出16場，台北場次為5月2日在台北市立大學中正堂登台，期待企業、團體及社會大眾踴躍參與，實質幫助弱勢學童在暑假期間免於三餐煩惱。

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