潮州最南「潮南」國小 畢業生「逆風行」騎遊恆春半島

潮州潮南國小今天完成「逆風行」旅程。（潮南國小提供）

國境之南時序已近初夏，屏東已吹起南風，位於中屏東的潮州鎮潮南國小，依據傳統，由六年級畢業生在4月29到30日舉辦第四屆「逆風行」單車騎乘半島活動，由校長蔡順清、家長會長王家豐共同領騎，在多位師長、家長擔任交通管理、醫療照護和後勤補給下，學童們共同完成全程126公里挑戰。孩子們迎著海風吹拂與烈日炙曬，在恆春半島壯闊的山海景色中，用雙腳踩踏出屬於小學畢業前最深刻、最難忘的一堂生命教育課。

一行人昨天早晨7點半出發，孩子們帶著既興奮又緊張的心情整隊啟程，由蔡順清領騎穩定隊伍節奏，王家豐則是在隊伍之中適時鼓勵、協助照應作為孩子們有力的後盾。車隊沿著沿山公路往南前行，一路穿越聚落與海岸，路旁椰林隨風搖曳，遠方藍天與海色交織成壯麗畫面，成為孩子們騎乘途中最美的陪伴。

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在南風的徐徐吹拂下，潮南國小從北方出發一路向南，蔡順清指出，騎程的可貴正是在風景外，有一段段對體力與意志的磨練，目前雖然初夏，但4月仍不時會出現著名的強勁落山風，夾雜與迎面而來的逆風，孩子是感受到前進變得格外吃力，每一次踩踏都需使出比平時更多的力氣，車衣濕到透底，考驗著每個人的耐力。

校方表示，孩子們咬緊牙關、調整呼吸，一圈又一圈地踩著踏板，有人雙腿發酸，有人肩膀僵硬，有人甚至一度停下來，但在師長和伙伴的鼓勵聲中，繼續努力撐過每一段艱難坡道。這126公里不只是單車騎乘，更是一場堅持、勇氣、沉著與毅力的成長洗禮。

蔡順清說，「逆風行」活動邁入第4屆，是學校畢業季的重要傳統。透過單車長征，不僅讓學生親身體驗挑戰自我、突破極限的歷程，也在汗水與堅持中學習團隊合作與感恩惜福。由校長、家長會長共同領騎，更象徵學校與家庭攜手同行，陪伴孩子在人生的重要階段，勇敢迎風前進。

潮州潮南國小今天完成「逆風行」旅程。（潮南國小提供）

潮州潮南國小今天完成「逆風行」旅程。（潮南國小提供）

潮州潮南國小今天完成「逆風行」旅程。（潮南國小提供）

潮州潮南國小今天完成「逆風行」旅程。（潮南國小提供）

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