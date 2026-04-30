津貼時薪196元 新北青年公部門見習擴大8局處招募中

新北市「115年度青年公部門見習計畫」將規劃3場培力課程、市政參訪及互動分享等內容。（圖由新北市青年局提供）

新北市青年局今年首度攜手新北市府共8個局處推出「115年度青年公部門見習計畫」，釋出24個見習職缺，涵蓋社群企劃、政策創新規劃、活動執行及社會服務等多元領域，並提供見習津貼時薪196元，即日起開放報名至5月20日止，邀請18至35歲青年走進市府，體驗公部門職場，為未來職涯發展預作準備。

青年局長邱兆梅表示，參與公部門見習計畫是青年近距離瞭解政府運作、參與公共事務的重要機會，今年除了青年局，另擴大與新北市觀光旅遊局、秘書處、地政局、社會局、少年輔導委員會、農業局、水利局合作，提供更多元的見習職缺，讓青年走進不同公務機關，參與跨部門協作與政策執行，深入理解政府運作邏輯與公部門扮演的角色與責任，為未來職涯發展提早做準備。

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青年局指出，該計畫重視職涯培力，規劃見習生導師制度，陪伴見習生適應職場、協助任務執行，減緩初入職場的不安，見習期間安排3堂培力課程，提供一對一職涯諮詢、履歷健診等服務，讓青年不只是短期見習，更能在專業職涯培力下，找到人生方向。

青年局說明，該計畫開放18至35歲以下，大專院校在學或畢業2年內的青年線上報名，依見習意願由青年局轉發履歷至各機關，見習期間自6月29日至9月30日止，每月見習96小時，相關資訊可至青年局官網查詢。

新北市青年局今年首度跨局處合作舉辦青年公部門見習計畫。（圖由新北市青年局提供）

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