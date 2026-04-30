為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圳堵國小活動中心音響老舊、地板龜裂 周永鴻會勘爭取補助改善

    2026/04/30 11:20 記者歐素美／台中報導
    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻（左）查看圳堵國小活動中心音響設備問題，取教育局補助改善。（周永鴻提供）

    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻（左）查看圳堵國小活動中心音響設備問題，取教育局補助改善。（周永鴻提供）

    台中市神岡區圳堵國小活動心啟用近40年，音響老舊、磨石子地板龜裂破損，影響活動舉行及教學品質，更危及師生安全，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天邀集台中市教育局會勘，協助爭取活動中心音響設備更新、設置吸音板及更新地板，全面改善活動中心使用環境。

    周永鴻表示，圳堵國小活動中心於1987牛完工，使用近40年，是學校教學及大型集會的主要場所，同時也是社區樂齡學習中心，是校園與社區共享的重要空間。

    但活動中心的音響使用快20年，設備老舊開始產生雜訊、空間回音嚴重，影響教學及活動品質；磨石子地板也因年久開始龜裂破損，每逢地震破損情形更加惡化，師生使用有安全疑慮。

    圳堵國小校長鍾珠霞表示，活動中心是全校師生使用頻率最高的室內空間，也是社區推廣終身教育的重要據點，但音響設備年久失修，台上講話台下聽不清楚，師生和社區民眾常反映有回音問題，地板龜裂也讓學校擔心學生上體育課或辦活動，破損的地面容易絆倒受傷，亟需修繕。

    周永鴻希望教育局能盡快協助學校改善；教育小教科股長表示，會盡力協助。周永鴻強調，將持續追蹤教育局的經費核定進度，讓師生和社區都能有安全、良好的學習環境。​​​​​​​​​​​​​​

    圳堵國小活動中心地板龜裂破損。（周永鴻提供）

    圳堵國小活動中心地板龜裂破損。（周永鴻提供）

    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻（左）邀集台中市教育局等會勘圳堵國小活動中心，取經費補助改善。（周永鴻提供）

    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻（左）邀集台中市教育局等會勘圳堵國小活動中心，取經費補助改善。（周永鴻提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播