圳堵國小活動中心音響老舊、地板龜裂 周永鴻會勘爭取補助改善

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻（左）查看圳堵國小活動中心音響設備問題，取教育局補助改善。（周永鴻提供）

台中市神岡區圳堵國小活動心啟用近40年，音響老舊、磨石子地板龜裂破損，影響活動舉行及教學品質，更危及師生安全，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天邀集台中市教育局會勘，協助爭取活動中心音響設備更新、設置吸音板及更新地板，全面改善活動中心使用環境。

周永鴻表示，圳堵國小活動中心於1987牛完工，使用近40年，是學校教學及大型集會的主要場所，同時也是社區樂齡學習中心，是校園與社區共享的重要空間。

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但活動中心的音響使用快20年，設備老舊開始產生雜訊、空間回音嚴重，影響教學及活動品質；磨石子地板也因年久開始龜裂破損，每逢地震破損情形更加惡化，師生使用有安全疑慮。

圳堵國小校長鍾珠霞表示，活動中心是全校師生使用頻率最高的室內空間，也是社區推廣終身教育的重要據點，但音響設備年久失修，台上講話台下聽不清楚，師生和社區民眾常反映有回音問題，地板龜裂也讓學校擔心學生上體育課或辦活動，破損的地面容易絆倒受傷，亟需修繕。

周永鴻希望教育局能盡快協助學校改善；教育小教科股長表示，會盡力協助。周永鴻強調，將持續追蹤教育局的經費核定進度，讓師生和社區都能有安全、良好的學習環境。​​​​​​​​​​​​​​

圳堵國小活動中心地板龜裂破損。（周永鴻提供）

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻（左）邀集台中市教育局等會勘圳堵國小活動中心，取經費補助改善。（周永鴻提供）

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