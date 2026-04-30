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    首頁 > 生活

    砸1.5億整修「札哈木樂原」 原民商品只求「一定比例」議員炸鍋

    2026/04/30 11:43 記者洪瑞琴／台南報導
    南市原住民文化會館整修後，定名「札哈木樂原」。（記者洪瑞琴攝）

    南市原住民文化會館整修後，定名「札哈木樂原」。（記者洪瑞琴攝）

    耗資1.5億元整修的台南市原住民文化會館「札哈木樂原」，預計今年6月試營運、8月1日正式開幕，卻在委外經營規劃中出現「原住民商品需達一定比例」。南市議員穎艾達利今（30）日於議會質詢直言不可思議，質疑文化場館恐因委外機制，反而弱化原住民主體性。

    穎艾達利指出，該館整修後採委外營運模式，1樓規劃輕食與零售空間，2樓為展覽空間。他強調對得標廠商本身沒有意見，但檢視其過往營運案例，並未見明確文化特色，對未來能否呈現原住民族文化深度抱持保留態度。

    質詢過程中，原民會主委白惠蘭表示，標案中已明訂「原住民商品需達一定比例」，並要求廠商提出具體營運計畫，業者將於今日下午送交計畫書，將進一步審視內容後再對外說明。

    然而這項「比例設計」正是議員質疑核心。穎艾達利直言：「這就是我最擔心的地方。」他認為，既然定位為原住民文化會館，館內商品理應全面以原住民族為主，而非還需設定比例門檻。他強調，真正應該討論的，是不同族群與在地文化的呈現比例，例如平埔族、其他原住民族群等文化分布，而不是是否「達標」。

    穎艾達利進一步指出，委外經營意味著實際營運主導權掌握在業者手中，若缺乏明確文化把關機制，恐使原民文化詮釋權逐漸喪失，甚至出現商業導向凌駕文化價值的情況。他呼籲市府應正視「文化主體性」問題。

    南市原住民文化會館整修前面貌。（記者洪瑞琴攝）

    南市原住民文化會館整修前面貌。（記者洪瑞琴攝）

    南市議員穎艾達利質詢「札哈木樂原」委外經營後，原民文化詮釋權主體性。（擷自南市議會直播影音畫面）

    南市議員穎艾達利質詢「札哈木樂原」委外經營後，原民文化詮釋權主體性。（擷自南市議會直播影音畫面）

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