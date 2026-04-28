台灣旅行團甘肅車禍釀1死 家屬帶罹難者骨灰返台

台灣旅行團甘肅車禍釀1死 家屬帶罹難者骨灰返台2026/04/28 18:22 記者朱沛雄／桃園機場報導
台灣旅行團24日在甘肅發生翻車事故，造成1死12傷，家屬今日帶罹難者骨灰搭機返台，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊派員協助通關。（記者朱沛雄攝）
台灣旅行團24日在中國甘肅搭乘遊園車發生翻車事故，造成1死12傷，家屬今日從四川成都帶罹難者骨灰搭機返台，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊派員協助通關。
苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所所長潘韋頌與親友赴中國旅遊，24日在甘肅一處風景區搭乘遊園車時發生翻覆意外，潘韋頌的妻舅不幸傷重身亡。
請繼續往下閱讀...
2名前往當地處理後續的家屬，與2名同團傷者下午搭乘中國國際航空CA417班機返抵桃園機場，罹難者骨灰由家屬捧下機，桃園機場公司也特別派出電動車，將家屬載送到非洲豬瘟手檢站。海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊都派員到場關懷，並陪同協助家屬通關入境。
台灣旅行團24日在甘肅發生翻車事故，2名前往當地處理後續的家屬，帶著骨灰與2名同團傷者下午搭機返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）
台灣旅行團24日在甘肅發生翻車事故，造成1死12傷，家屬今日帶罹難者骨灰搭機返台，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊派員協助通關。（記者朱沛雄攝）