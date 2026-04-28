鐵路地下化工程內壢交通塞爆！ 台鐵：4/29至5/3四班區間（快）車截短行駛

因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程後限速需求，並縮短內壢站鄰近平交道用路人等候時間，台鐵公司表示，4/29週三起至5/3下週日將有4班區間（快）車截短行駛。（資料照，記者李容萍攝）

為因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程後限速需求，並縮短內壢站鄰近平交道公路用路人等候時間，台鐵公司表示，週三起至下週日有4班區間（快）車會截短行駛。

桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程，讓中壢陷入塞車夢魘，因列車降速通行加上號誌不連動，用路人全堵在平交道前過不去，尤其上下班塞得更誇張，民怨沸騰。

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台鐵公司表示，明天（29日）起至5月3日（下週日）止，上午原4103次（宜蘭=北湖）截短行駛至樹林，也就是樹林=北湖停駛；原1129次（基隆=北湖）截短行駛至樹林，樹林=北湖停駛。

台鐵公司續指，另外，下午原4232次北湖=蘇澳改由樹林始發，北湖=樹林停駛；原4046次新豐=花蓮改由板橋始發，新豐=板橋停駛，敬請旅客於行程規劃時預留彈性時間，相關截短列車車次、時刻，即日起可上台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，造成不便，謹致歉忱。

桃園鐵路地下化內壢段臨時軌週日正式啟用，首班南下列車通過。（鐵道局提供）

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