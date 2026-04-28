台東漁民誤釣大魟魚遭毒棘刺腳 強忍劇痛1個多小時急航返港

漁民今下午前往太麻里海域作業，意外釣起大魟魚，想不到牠的尾巴一甩過來剛好毒棘插入腳板，讓漁民痛苦不堪，岸巡人員協助將其揹出。（記者劉人瑋攝）

不小心釣起大魟魚，台東一名漁民這次選擇將其拉上船，想不到卻因赤腳，腳底被其尾部毒棘刺入、痛不欲生，但命重要、船也重要，他忍痛超過1個多小時回到台東富岡漁港，被後送治療。

在海巡船艇護送下，66歲滕姓漁民痛腳懸空，一路將船開回漁港，妻子已在碼頭上焦急等候，此時的漁民終於可以放鬆、忍不住哀嚎，本來岸巡人員上船將其從駕駛室揹出後，眾人正在思索將救護車上的長背板送上船，再將他扛上岸，但實在太痛，漁民趁著船漂盪靠岸，直接爬上岸，被救護人員後送至醫院。

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漁民表示，今下午前往太麻里海域作業，進行底棲船釣卻意外釣起大魟魚，本以為離牠夠遠，想不到牠的尾巴也夠長，一甩過來剛好毒棘插入腳板，自己忍痛手起刀落將其尾剁下、立即開船返航。漁民妻子說，先生捕魚超過20年，第一次遇到這種狀況。

就台灣著名毒魚，其實各地大同小異，盧姓漁民說，在台東的前三名是「一魟、二虎、三臭肚」，魟魚尾端有一至二根毒棘，內有神經毒。綠島的蔡姓漁民說，在許多地方，魟魚都名列前茅，可見其毒性，「刺到會陣陣抽痛」。而這尾「死前最後一搏」的是俗稱「水魟」的達氏深水尾魟，體型頗大，但毒棘疑似已被漁民連尾剁下丟棄。

黃姓船長則說，以往就有人被魟魚刺死，實在很可怕，這種魚棲息深度約在180公尺至200多公尺深海，其經濟價值實在不高，「有劇毒、抓捕危險、價格又不高」，因此一般見到直接剪線，「又不是故意要釣牠，通常也只是鉤到魚嘴，讓牠帶著鉤活下去，總比自己被刺死強」，研判受傷漁民疑因釣到太大尾，又沒遇過，不知該如何處理才硬將其帶上船又受傷。

漁民等不及了，直接上岸。（記者劉人瑋攝）

漁民等不及了，直接上岸。（記者劉人瑋攝）

妻子焦急在碼頭揮手、指示停舶處。（記者劉人瑋攝）

岸巡人員將其揹出。（記者劉人瑋攝）

漁民等不及了，直接上岸。（記者劉人瑋攝）

漁民意外釣起大魟魚，想不到牠的尾巴一甩過來剛好毒棘插入腳板。（記者劉人瑋攝）

漁民等不及了，直接上岸，一臉痛苦的倒在擔架上。（記者劉人瑋攝）

死前掙扎的魟魚。（記者劉人瑋攝）

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