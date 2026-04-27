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    首頁 > 生活

    國台圖設南部研究中心 推動台灣學國際化

    2026/04/27 19:56 記者許麗娟／高雄報導
    南部台灣學研究中心將借文藻擅長的多國語言，做為與國際交流的平台。（記者許麗娟攝）

    南部台灣學研究中心將借文藻擅長的多國語言，做為與國際交流的平台。（記者許麗娟攝）

    國立台灣圖書館設有台灣學研究中心，保存及研究清治和日治時期的台灣文獻，今（27）日選在高雄文藻外語大學圖書館設立「南部台灣學研究中心」，將扮演串聯南部學術資源、強化在地研究與推動國際接軌的關鍵樞紐。

    國立台灣圖書館館長曹翠英表示，國台圖有50多萬的館藏，希望能夠把這些館藏開放給世界各國了解，而文藻外語大學則有非常好的語言基礎和深厚的文化底蘊，包括法文、德文、日語、西語、荷蘭文及南向國家的語言等。

    曹翠英指出，與文藻協力合作，以「扎根永續、走向世界」為核心理念，整合台灣學典藏與數位資源，並強化展示設計與知識轉譯功能。未來將推動出版與翻譯合作、學術研討、展覽及學生實習等多元計畫，培育具國際視野之人才。

    文藻外大校長莊慧玲表示，未來可以透過南部台灣學研究中心這個平台，讓南部民眾更容易接觸台灣學，包括學術性的《臺灣學》、半年1期的在地刊物，以及每2個月1期的《臺灣學通訊》都可在此借閱，未來這裡也會舉辦研討會、工作坊、走讀活動，甚至國際學術研討會促進跨國交流。

    國立台灣圖書館館長曹翠英（右）與文藻外大校長莊慧玲（左）互贈1669年瑞士人阿伯特的《東印度旅遊見聞》最新中文譯文，以及珍藏的德文舊籍。（記者許麗娟攝）

    國立台灣圖書館館長曹翠英（右）與文藻外大校長莊慧玲（左）互贈1669年瑞士人阿伯特的《東印度旅遊見聞》最新中文譯文，以及珍藏的德文舊籍。（記者許麗娟攝）

    國立台灣圖書館，今在文藻外大圖書館設立台灣學研究中心。（記者許麗娟攝）

    國立台灣圖書館，今在文藻外大圖書館設立台灣學研究中心。（記者許麗娟攝）

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