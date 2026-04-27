確保國產花生競爭優勢 農業部將推濕莢交易

花生。（圖取自freepik）

隨台美簽訂ART，美國花生將0關稅輸入，農業部今（27日）重申，美國花生進口量僅占總體進口量不到1%，並且都是加工後去殼花生，主要是跟其他進口的印度、巴西、阿根廷花生競爭，不過為保持國產花生競爭優勢，將推動花生濕莢交易並建立自動化乾燥中心，並擴大集團栽培。

建立自動化乾燥中心

國產花生新鮮且里程短，向來是國人購買花生的首選，隨台美簽訂ART，部分人士指美國花生價格便宜，零關稅輸入恐衝擊國產花生，農業部次長胡忠一指出，國產花生市佔率為75%，美國花生佔總體花生進口量不到1%，並且都是加工過的去殼花生，美國花生的主要競爭對手為阿根廷、印度、巴西等，而非國產花生。

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胡忠一進一步指出，為持續保有國產花生競爭力，因此將透過3百億元農安基金，協助產業調整結構與轉型，目前國內花生都必須靠農民自行曝曬後再交易，農業部將推動花生濕莢交易，並且建立自動化乾燥中心，也會擴大「集團栽培」的模式，農民只需負責耕作，其它採收、乾燥到冷鏈的一條龍服務，都是由營運團隊來負責，在行銷端，則建立市場區隔，打造台灣花生的品牌價值，並確保台灣花生會是國人最好的選擇。

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