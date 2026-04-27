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    首頁 > 生活

    楊梅休息站電動車自撞4死4重傷！報告指超速 過度依賴輔助駕駛系統

    2026/04/27 19:53 記者黃宜靜／台北報導
    去年1月25日，1台電動車載8人，在國道1號楊梅休息站前自撞分隔島起火，造成4死、4重傷。（資料照，桃園消防局提供）

    去年1月25日，1台電動車載8人，在國道1號楊梅休息站前自撞分隔島起火，造成4死、4重傷。（資料照，桃園消防局提供）

    國1楊梅休息站去年發生電動車自撞起火事故，釀4死4傷。運安會調查，發現與駕駛人可能啟用ADAS功能（先進駕駛輔助系統）有關，並指出交通工程未能緩和風險；對此，交通部公路局表示，針對現況線形套繪結果及現場檢核，該路段道路交通設施均符合相關規範，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。至於有關運安會報告所提導入道路安全檢核機制，目前已於規劃設計階段。

    高公局說明，依運安會調查報告，該案事故直接肇因為駕駛人可能啟用ADAS功能，未注意車前狀況且嚴重超速行駛。高公局針對現況線形套繪結果及現場檢核，該路段道路交通設施均符合相關規範，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

    高公局：運安會提道路安全檢核 研究中

    高公局表示，已於去年12月完成相關優化措施，後續將監視交通運作並將持續滾動精進相關措施。至於有關運安會報告所提導入道路安全檢核機制一節，於規劃設計階段，顧問公司已依公路路線設計規範檢核。

    高公局表示，交通部已責由運輸研究所研議導入道路安全檢核機制，高公局將配合交通部核定機制辦理；另針對重大事故均由公警局及轄區分局與工務段辦理會勘及檢討會，確認現地設施是否有需改善或精進的地方，並據以辦理改善或精進作為。

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