竹縣樂齡Podcast每週五上架 以聲音陪伴開啟不設限人生

新竹縣「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目第5季，以「人生不設限 樂齡正上線」為主題，邀跨界青年主持人魏士翔規劃30集節目。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目第5季，以「人生不設限 樂齡正上線」為主題，邀跨界青年主持人魏士翔規劃30集節目，結合樂齡議題與時下新知，引導聽眾認識如何聰明且優雅地面對老化。縣府教育局長蔡淑貞在節目開場表示，「年齡數字只是參考，擁有對生命的熱情才能定義人生」。

蔡淑貞說，製播樂齡Podcast節目的初衷源自於許多中高齡族群共同的收聽廣播回憶，透過聲音媒介降低學習門檻，引起學習興趣。她邀請民眾一同打開耳朵，在聲音陪伴中感受有活力且富含靈感的生活樣貌，開啟不設限的人生旅程。每週五在Apple、Spotify、SoundOn及YouTube等各大串流平台收聽，更多資訊請上「新竹縣政府樂齡學習中心專屬粉絲團」查詢。

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教育局表示，自2022年11月起推出「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目計畫，至今已累計製播4季、共124集節目，受到熱烈歡迎。今年第5季「人生不設限 樂齡正上線」已於3月27日起上架。教育局並預告5月1日及5月8日2集Podcast的主題，分別是「人生這條河：從悉達多的故事，找回我們生命圓滿的智慧」；以及「老了更要玩音樂！大腦科學告訴你：耳朵好，大腦就靈光」。

縣長楊文科表示，新竹縣65歲以上人口自2025年起已達14%，正式邁入高齡社會，因應人口結構轉變，教育局積極推動多元樂齡學習措施，打造支持高齡者學習的友善環境，辦理祖孫共學、樂齡課程宅配、樂齡故事集及追星走秀等創新活動。

此外，竹東鎮樂齡學習優質中心獲教育部補助設置樂齡學習數位示範體驗場域，今年陸續開設智慧型手機操作、生活應用APP及防詐宣導等140小時數位課程，提供數位小幫手諮詢服務，協助解決實際操作問題，提升數位工具運用能力，逐步培養自主學習與內容創作能力。

竹東鎮樂齡學習優質中心獲教育部補助設置樂齡學習數位示範體驗場域，今年陸續開設多元化數位課程。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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