創全球緯度最低紀錄 東方白鸛雲林高壓電塔築巢繁殖成功

瀕危稀珍鳥類東方白鸛，在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢成功繁殖，一家五口引起國內外關注。（記者黃淑莉攝）

國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛，在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢成功繁殖，一家五口引起國內外關注。雲林縣長張麗善今（27）日前往現勘，她表示，這是東方白鸛首件在緯度最低地區繁殖的公開紀錄，展現地方與中央攜手治理濁水溪揚塵及生態保育的成果。

張麗善今天與雲林縣野鳥學會、雲林縣生態及永續農業協會、台塑雲林管理處等單位前往東方白鸛築巢地點實勘，立委張嘉郡、議員李明哲及多名愛鳥人士也到場關心。

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張麗善指出，這幾年中央與縣府致力濁水溪揚塵治理，揚塵事件日顯著下降，連同生態也回來了，濁水溪出海口觀察到超過250種鳥類，東方白鸛在這裡成功繁殖，更是環境改善、生態保育最佳印證。

雲林縣生態及永續農業協會常務理事吳崇漢說，雲林這巢是全球東方白鸛緯度最低繁殖的公開紀錄，東方白鸛繁殖若食物量不夠，牠們會把多餘幼鳥排擠掉，過去紀錄大概只有1或2隻能夠繁殖成功，順利離巢，雲林這巢有3隻且長得頭好壯壯，代表這裡環境及食物很充裕，若要知道未來幼鳥是否留下或離台，需要有科學作為，包括衛星追蹤、繫放，進而更深入了解牠們的習性及保護到這塊土地。

台塑雲林管理處副總蔡建樑表示，為守護在麥寮汽電公司中寮線高壓電塔上東方白鸛一家五口，配合縣府及林保署建議，暫停該段約700米的電塔導線更換。

縣府農業處長魏勝德說，這幾年縣府與民間公私協力推動生態保育，包括復育螢火蟲、推動友善耕作及綠保標章，讓農田耕作與野生動物保護能更密切，達到共和共存的方式。

環保局長張喬維指出，濁水溪揚塵治理成效不僅人回來，生態也回來，未來將增加環境教育設施，讓更多民眾來參與生態保育。

雲林縣長張麗善與相關單位前往東方白鸛築巢地點會勘。（記者黃淑莉攝）

立委張嘉郡與議員李明哲在雲林縣生態及永續農業協會常務理事吳崇漢指導下，透過望遠境觀察東方白鸛幼鳥。（記者黃淑莉攝）

瀕危稀珍鳥類東方白鸛，在雲林濁水溪堤岸旁高壓電塔上築巢成功繁殖，每天吸引許多鳥友前往拍攝。（記者黃淑莉攝）

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