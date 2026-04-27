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    首頁 > 生活

    安平遶境清晨吵醒統測考生、深夜放炮 民政局：依法裁處

    2026/04/27 13:08 記者王姝琇／台南報導
    安平開台天后宮遶境深夜放鞭炮掀民怨。（記者王姝琇攝）

    安平開台天后宮遶境深夜放鞭炮掀民怨。（記者王姝琇攝）

    安平開台天后宮25、26日舉行遶境，隊伍沿街燃放鞭炮煙火，超過凌晨2點還聽得到聲響，嚴重影響安寧，讓當地居民無法休息，對此廟方致歉；民政局表示，後續將針對民眾提供資料移送各權責機關依法裁處。

    安平開台天后宮四年一科「上香山迎媽祖」於25、26日舉行遶境，首日清晨5點多30幾間宮廟出發，卻碰上統測首日，考生抱怨不到6點，就被音響炮竹聲震醒，質疑時間不符合法規。未料隔天民眾又拍下晚上12點仍在放煙火，民眾反映遶境隊伍大半夜沿街燃放炮竹煙火，不只是不斷傳出鞭炮聲，還有背景音樂響起。

    當地民眾控訴嚴重影響安寧，而且還留下大量鞭炮殘渣，有民眾說：「（凌晨）2點多還聽得到鞭炮聲，影響到大家，擾民。」、「熱鬧一下算了，也帶來人潮啊。」

    安平開台天后宮總幹事林國明表示，昨晚12點鞭炮聲大響我們也嚇一跳，相關單位都前來關心，強調於協調會時，持續向友宮廟宣導各項相關政策，我們也很難受、不希望這樣，絕對支持開罰單；若是吵到周邊居民安寧，代表廟方致歉。

    南市民政局宗教禮俗科科長蘇原弘表示，接到民眾檢舉，昨晚安平區廟會超時施放煙火，將收集資料移送相關單位裁處。

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