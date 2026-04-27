桃園環教繪本徵件22作品出爐 即起至5/31日總館展出

「114年度環境教育繪本創作徵件」表揚典禮26日在桃園市立圖書館總館舉行。（環保局提供）

「114年度環境教育繪本創作徵件」表揚典禮昨（26）日在桃園市立圖書館總館舉行，首度擴大邀請全國創作者參與，以多元故事回應環境議題，桃市府環境保護局表示，本屆徵件競爭相當激烈，共評選出22件優秀作品，即日起至5月31日於總館展出。

桃園市推動環境教育繪本邁入第11年，推動至今累計參與人數達2600人次，徵件作品超過950件，展現繪本於跨世代溝通及環境價值傳遞的具體成果，表揚典禮邀請環境部次長葉俊宏出席頒獎，肯定創作者將氣候變遷、惜食及海洋保育等議題，轉化為貼近日常的故事內容，讓環境教育由知識傳遞，進一步深化為情感認同與行動實踐。

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環保局表示，本屆得獎作品依不同族群分組呈現多元觀點，親子創作組作品《綠色奇蹟》、《咦！裂開了？》及《斑斑的奇幻漂流》，分別從空氣污染、全球暖化及海洋保育等議題切入，引導家庭共同實踐環保行動；青年創作組作品《貪吃怪餓扁扁》、《醜醜蘿蔔與瑞瑞的大冒險》及《夢裡的食物國》，聚焦惜食議題，喚起對食物浪費的反思；社會創作組作品《阿嬤辦桌》、《垃圾巨獸》及《氣噗噗的藻礁》，則從家庭文化、資源循環與生態保護角度出發，具高度教育意義。

此外，本屆設置桃園在地特色獎，由《天地食堂》獲得，作品融合環境保護與在地文化元素，透過地方故事傳遞守護家園的重要性。

環保局表示，為擴大成果應用並促進民眾參與，得獎作品自即日起至5月31日於桃園市立圖書館總館展出，並同步推出環保小尖兵閱讀回饋活動，民眾觀展後掃描現場QR Code填寫心得並許下環保承諾，即可下載專屬塗鴉圖紙，完成創作並上傳或回傳後有機會參與抽獎，抽獎預計於6月10日辦理，將抽出200名得獎者，贈送100元禮券

環保局表示，歷屆得獎作品已建置於桃市府環境保護局網站環境教育專區，供民眾線上瀏覽。

「114年度環境教育繪本創作徵件」表揚典禮26日在桃園市立圖書館總館舉行。（環保局提供）

「114年度環境教育繪本創作徵件」表揚典禮26日在桃園市立圖書館總館舉行。（環保局提供）

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