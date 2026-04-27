幫農民蓋「雲端捷運」！ 彰化智慧農業「巡田水」笑傲全台

彰化縣打造「彰化農業智慧雲」，今天舉行成果發表，透過農業監控，農民就可以掌控田間的環境溫、溼度。（記者顏宏駿攝）

彰化縣府為科技農業發展，這2年投入300萬元與陽明交通大學合作，打造「彰化農業智慧雲」。透過感測器的監控，農民在家透過手機就可以掌控田間的環境溫、溼度、土壤條件，更有「冠軍老師傅」分享個人的種植數據，讓農民學會高手的種植的條件，並找到解決方法。

今天縣府在溪州鄉一處芭樂園舉行成果發表會，縣長王惠美致詞時說，以前她選縣長提出「南彰蓋捷運」，很多民眾嗤之以鼻，更有網路酸民說「要農民坐捷運巡田水嗎？」有這個「農業智慧雲APP」，就像「坐捷運」巡田水，只是「坐捷運」這個動作變成「拿手機」，透過田間廣佈監控設備，農民在家拿手機，就可知道田裡的溫度、溼度、土壤條件，「這比坐捷運更快、更省工、省力」。

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王惠美表示，「彰化農業智慧雲」在4個鄉鎮設立環境監控設施，目前已完成「芭樂雲」、「葡萄雲」建置，縣府特別邀請20位農業評鑑會獲冠軍的農民，在人也們的田間設監控設備，相關數據上雲端分享，農民可透過APP取得，依「師傅」的數據，自己也可能種出冠軍芭樂、葡萄。

王惠美說，該APP共有溫、溼度、土壤肥力等14項環境指標，每15分鐘即時傳上雲端，農民不用「巡田水」，就可家裡知道田裡的環境脈動。

陽明交通大學今天也贈送10套監控設備給縣府，該校研究團隊表示，這個系統採用IoTtalk物聯網系統平台，數據傳輸具高穩定性，把監控的空間，從溫室帶到空曠的田間，縣府未來會發展「一鄉一智慧雲」，二林的火龍果、永靖哈密瓜、二水咖啡等，科技農業將在彰化縣遍地開花。

打造「彰化農業智慧雲」，透過農業監控，農民就可以掌控田間的環境溫、溼度，圖為監控設備。（記者顏宏駿攝）

陽明交通大學送10套環境監控設備給縣府。（記者顏宏駿攝）

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