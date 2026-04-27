母親節送禮兼做公益 新北庇護工場消費滿額抽好禮

新北市勞工局整合多家庇護工場，推出消費滿額抽好禮活動。（圖由勞工局提供）

母親節即將到來，新北市政府勞工局整合多家庇護工場，推出多元精緻的母親節產品，同步祭出「消費滿額299月月抽iPhone17 Pro」與「企業支持採購活動」2大加碼活動，邀請市民與各大企業、民間團體一起將愛心化為實際行動，讓母親節別具意義。

新北市庇護工場特色商品包括手作糕餅、香氛手工皂、客製化紀念品等，勞工局推出「消費滿額299月月抽iPhone17 Pro」，凡今年9月30日前，在新北市庇護工場實體通路或網路商城單筆消費滿299元，即可憑發票至專屬活動網站登錄參加抽獎，獎項總價值高達50萬元以上，大獎包含最新款iPhone17 Pro 256GB、Dyson智能空氣清淨機、Nintendo Switch2、飛利浦氣炸鍋及AirPods4等3C家電，每月還提供限量早鳥禮「PayEazy享樂券」。

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另外，為鼓勵企業和民間團體實踐ESG永續共好，勞工局舉辦企業及民間團體支持採購活動，凡是合法登記的企業或團體，即日起至7月15日向新北庇護工場採購產品或服務，有機會公開表揚，並帶走價值1萬元的庇護工場商品或服務，期盼號召更多企業將庇護商品納入採購清單，幫助身心障礙者獲得穩定的工作機會。

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