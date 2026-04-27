新北工業區都更再添2案 完工後引進逾1300位就業人口

新北市三重區頂崁段的工業區都更案通過都更大會審議，圖為基地現況。（圖由都更處提供）

隨著都市發展與產業結構轉型，新北市工業區迎來更新轉型浪潮，土城區沛陂段及三重區頂崁段工業區都更案日前審議通過，未來將打造現代化綠建築與智慧廠辦，完工後預計引進約1320位就業人口，每年平均可創造逾56億元產值，可望帶動周邊工業區土地利用，為地方產業注入動能。

新北市都市更新處表示，土城區與三重區地理位置優越、交通便利，產業基礎成熟，工業區都更案申請量位居前2名，市府推動老舊廠房更新與轉型的過程中，將環境永續、都市景觀等理念納入審議規範，引導開發案在增加建築量體的同時，必須落實垂直綠化與景觀規劃，不僅美化建築立面及環境，更有效緩解都市熱島效應，朝向永續城市邁進。

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都更處指出，工業區都更除了土地再利用，也是城市機能重塑的重要契機。經統計，新北市工業區都更案預計捐贈約10億元的環境友善方案回饋金，未來將用於改善環境品質與公共設施，確保產業發展與城市環境韌性同步提升。

此外，預計提供約3255坪公益設施空間，涵蓋公共托育中心、公共托老中心及身心障礙者社區式日間照顧設施等，促使工業區轉型為具備生活機能、友善職場與社福功能的複合式場域。

都更處說明，新北市許多老舊工廠需要更新重建，市府提供工業區立體化或都市更新等多元重建方案，透過都更一、二箭政策，增加重建誘因，帶動周邊廠房跟進。目前新北市工業區多元都更總申請案83件，基地總面積約66公頃，更新後總樓地板面積約110萬坪，提供優質產業發展空間，提升競爭力，營造安全舒適的工作環境，落實在地就業。

三重區頂崁段工業區都更案將改建廠辦大樓。圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

新北市土城區沛陂段廠房老舊，業者申請工業區都更，圖為現況。（圖由都更處提供）

新北市土城區沛陂段的工業區都更案將興建廠辦大樓，圖為完工模擬圖。（圖由都更處提供）

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