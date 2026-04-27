台中排舞團、溜冰童爭場地 里長婆協調讓位

排舞團員、溜冰童爭用文昌兒童公園場地（圖）。（市府提供）

台中南屯有1群排舞團阿姨，多年來晚上7時許到文昌兒童公園跳舞，由於佔據溜冰場位置，被家長怒指「跑進溜冰場趕小孩」，排舞團長為里長夫人，經協調，改到公園角落練舞結束爭議，爭場地事件在臉書社團「我是台中人」引發熱議。

中市府派南屯區公所釐清協調，市府表示，土風舞團隊已主動移至其他場地練習，展現彼此體諒、友善共享精神。

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這起爭場地事件發生在21日，吳姓家長說，孩童固定由家長陪同在公園溜冰場溜直排輪，當晚7點27分許，一群婆婆媽媽跑進溜冰場內掃地趕人，說是有跟台中市運動局、運動部全民運動署申請跳舞，里長夫人還是隊（團）長，稱這團在溜冰場固定晚上7點半，跳舞十多年了。

吳姓家長將婆媽跳舞畫面，po至臉書社團「我是台中人」，引發網友撻伐，陳先生揶揄稱「廣場舞大媽終於到台灣了」，廖先生說，溜冰場就是要溜冰，佔地為王的長輩捏造無稽之談。

記者訪查發現，公園位於文昌街巷口，僅千坪左右為社區型小型公園，還有一大半作為停車場使用，空間不大。

中市府強調，文昌兒童公園溜冰場為公園內綜合性運動空間，場地使用應以安全、相互尊重為原則，土風舞團隊（排舞團）已主動移至其他場地練習。

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