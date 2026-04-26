好神！彰化2父子半個月先後博杯當爐主 將一起辦桌宴親友

88歲老翁黃冬焜（右）與兒子黃雍筆（左）在半個月內先後當選值年爐主，直呼驚喜要一起辦桌。（彰化縣議員賴清美提供）

超神！彰化縣線西鄉88歲老翁黃冬焜4月7日以10個聖杯，從76名競爭者中脫穎而出、當選寓埔福德祠的值年爐主，讓他樂開懷；經營家具業的兒子黃雍筆不讓父親專美於前，19日在彰化市聖芳宮40人博杯中，也博出3個聖杯脫穎而出，當選值年爐主。父子倆在半個月內先後當選爐主，讓鄉里直呼太神了，父子倆也決定要在5月2日辦桌宴請親友同樂。

黃冬焜7、8年前也曾當上值年爐主，當時才博到3個聖杯，今年有76人報名要博爐主，由卸任爐主來代表「博杯」，結果一舉博到10個聖杯，創下寓埔福德祠爐主的最高紀錄。地方鄉親對於黃冬焜博到福德祠的爐主，都說這是福德正神的保佑。

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去年才剛接任彰化縣樂線食物銀行創會理事長的黃雍筆，長年來熱心公益，日前其妻為他報名彰化市聖芳宮博杯值年爐主，有40人報名參加，沒想到他也從眾人中脫穎而出，以博出3杯當選值年爐主。父子倆先後當選值年爐主，驚呼意外「超神的！」因此決定父子倆一起在5月2日辦桌宴請親友。

黃雍筆說，父親博到福德祠的爐主，他緊接著也博到聖芳宮的爐主，鄉親都說這是神明保佑，指定他們父子倆來當爐主，希望父子倆都能夠盡心盡力，為地方多做一點事情。

縣議員賴清美表示，人稱「筆哥」的黃雍筆，平日行善無數，既出錢又出力，有時還直接送家具給邊緣戶，父子兩代都行善，也都一起博到爐主，真的是眾望所歸。

長期熱心公益的黃雍筆（右）去年送給彰化家扶1000顆鳳梨酥。（資料照）

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