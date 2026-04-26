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    首頁 > 生活

    哪個國家去了不想再訪？ 一票人狂點名「2地雷」旅遊勝地

    2026/04/26 20:41 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾熱愛出國旅遊放鬆。示意圖。（資料照）

    台灣民眾熱愛出國旅遊放鬆。示意圖。（資料照）

    台灣民眾熱愛出國旅遊放鬆，也樂於討論或分享各國美食、交通、住宿等資訊。不過近期一名男網友指出，他很好奇是否有哪個國家，屬於大家去過一次「就不想再去第二次」的存在，該文一出，迅速吸引大批網友熱烈討論，在眾多留言中，「香港」與「南韓」名列一票網友點名的前2名。

    據了解，該名男網友日前在Dcard以「什麼國家是你『去過一次就不想再去第二次』的？」為標題發文，提到自己看到不少人討論出國旅遊，但每個人偏好的旅行風格與目的不同，讓他好奇在眾多旅遊勝地中，有沒有哪個國家是去過一次後，就會在心裡默默打定主意「這輩子應該不會再去了」？

    原PO還以東南亞國家「新加坡」來舉例，指出雖然許多人稱讚新加坡乾淨、方便又安全，但也有人認為當地物價高昂、好玩景點不多，大概玩3天即可。貼文發布後，迅速湧入大批網友留言，其中得票數最高的，是位於中國東南方的特別行政區「香港」，上榜原因與物價高、服務員彪悍、旅遊空間有限等缺點有關。

    不少造訪過香港的網友抱怨，雖然香港港式飲茶、燒鵝等美食很棒，還有迪士尼樂園可以遊玩，但是這些優點大多被明顯的缺點給蓋過，「香港、澳門，能玩的很少，主要就是吃東西」、「東西超貴品質又差、人又超凶，環境很髒，又超小，根本沒什麼可以玩，除了機票會跟高鐵票一樣便宜，不然完全不會想去」。

    得票數不亞於香港的，則是熱愛K-POP的追星族聖地「南韓」。許多人直言，南韓觀光魅力主要靠韓星、韓劇、韓漫等軟實力濾鏡支持，實際造訪後會大失所望，「除了逛街跟做醫美，真的不知道能幹嘛」、「就是很無聊的國家，觀光只有購物，食物也普」、「晚上路上就是垃圾山，超臭，還會歧視不會韓語的人」、「搭地鐵被撞超大力，路邊還有人亂吐痰，到處都有人抽菸，東大門也很髒」。

    也有部分網友留言緩頰，指出南韓「釜山」的觀光旅遊氛圍，遠比首都首爾友善許多，加上當地城市特色較鮮明，認為不能一概而論，也推薦大家可以多去當地咖啡廳、服裝店、米其林餐廳逛逛，旅遊體驗會比去傳統觀光區來得好，「可以給釜山一個機會」、「我上次去完釜山後還想再去！那邊有很多可愛的人」。

    另外，中國、日本、新加坡等台灣遊客常到訪的國家，也被列為不想再訪的黑名單。有網友形容新加坡像是一個「高級版的北韓」，旅遊風格太拘束，完全沒有度假的放鬆感；中國被點出室內抽菸、環境髒亂、民眾排隊沒秩序等不良陋習盛行；日本則是被指出，容易因為語言障礙、當地人繁雜規矩，發生諸多不愉快。

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