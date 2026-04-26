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    首頁 > 生活

    台中北屯表揚54位模範母親 單親媽周巧娥熱心公益成典範

    2026/04/26 20:15 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市北屯區區公所舉行母親節表揚。（市府提供）

    台中市北屯區區公所舉行母親節表揚。（市府提供）

    台中市北屯區公所今（26）日於公所6樓大禮堂舉辦「115年度台中市慶祝母親節暨模範母親表揚活動」，有54位模範母親受獎，民政局長吳世瑋頒發「慈母馨芳」獎牌，其中仁美里64歲的周巧娥女士早年喪偶，獨自撫養兩名子女長大，一肩扛起家計，終將子女培育成才。

    此外，立法院副院長江啟臣今日也出席北屯區模範母親表揚活動，他表示，每位母親都是家庭中默默付出的「隱形冠軍」，值得社會肯定與感謝。他也提到面對少子化挑戰，雖然台中人口持續增加，但全國生育率下降仍是不容忽視的問題，期盼大家共同鼓勵下一代成家、生育，為社會注入更多希望。

    今年獲選的54位模範母親代表中，有2位超過90歲、5位超過80歲、25位超過70歲、22位超過60歲，橫跨不同年齡層，被表揚的54位母親中，仁美里64歲的周巧娥女士早年喪偶，獨自撫養兩名子女長大，一肩扛起家計，含辛茹苦多年，終將子女培育成才，退休後，她仍投入守望相助隊、學校志工及鄰里服務，用行動回饋社會。

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