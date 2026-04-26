新北捷運三鶯線通過初勘 力拚今年中通車

捷運三鶯線通過初勘，新北捷運局和捷運公司將盡速改善需改善事項，預計5月報請交通部辦理履勘。（圖由新北市捷運局提供）

新北市政府今（26）日完成捷運三鶯線初勘作業，經16位專家學者現勘後，提出「履勘前須改善事項」5項、「一般注意改善事項」17項，以及「後續建議改善事項」13項，新北捷運工程局與新北捷運公司將盡速改善，預計5月初報請交通部辦理履勘，朝今年中通車目標前進。

新北市交通局長鍾鳴時表示，市長侯友宜指示捷運三鶯線「確保安全無虞下」向前推進，今（26）日初勘作業由交通局成立委員會，共邀集16位學者專家擔任初勘委員，分為土建、機電及營運3組進行嚴格審查，交通部派員全程指導。

請繼續往下閱讀...

新北捷運公司表示，初勘審查涵蓋簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及模擬演練等，緊急狀況演練重點包含LB08鶯歌車站至LB09陶瓷老街站間，列車發生「火災且失去動力」模擬情境，須進行人員疏散、列車拖救，依委員要求完成模擬演練。

新北捷運局長李政安說明，初勘各分組及最終總結會議共提出「履勘前須改善事項」5項，「一般注意改善事項」17項，「後續建議改善事項」13項，新北捷運局及新北捷運公司將依初勘委員意見儘速改善，確認完成後盡快在5月初報請交通部辦理履勘，待履勘通過並取得營運許可就能通車。

李政安指出，捷運三鶯線採中運量設計，全長14.29公里，共設12座車站，串聯土城、三峽與鶯歌，起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點為鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間，約可縮短20分鐘，有效連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光景點，帶動區域觀光能量。

交通局補充，配合三鶯線通車，同步盤點各車站周邊交通配套措施，全線規劃新增YouBike共16站、807柱，設置臨時停車區38格、計程車招呼站18格位，並增設188格自行車位及1429格機車停車位。

捷運三鶯線初勘模擬列車發生火災的應變作為。（圖由新北市捷運局提供）

捷運三鶯線初勘模擬事故排除情形。（圖由新北市捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法