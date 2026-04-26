高雄駱駝山戰備坑道 驚見百年鐘乳石珍珠

鐘乳石珍珠花了許多年才形成。（圖由吳岳雲提供）

高雄市林園區駱駝山日軍戰備坑道向來為探險人士熱點，近來在幽暗深處發現罕見「鐘乳石珍珠」，數量約有20餘顆，最大已有12毫米大，文史工作者吳岳雲表示，鐘乳石珍珠是一種形成於鐘乳洞淺水窪中的球狀石灰岩，目前發現的至少花了百年才形成，希望遊客僅欣賞不要破壞。

二戰期間，日軍研判美軍會從高屏登陸，因而派遣第一野戰築城隊於1944年間，在高雄數處據點構築多處軍事陣地。其中鳳鼻頭山陣地（駱駝山）為最大的地下坑道系統，全長15公里，戰備坑道尚未完成，二戰就已結束，坑道荒廢迄今，多處崩塌無法通行，僅部分保存完路段為遊客尋幽探古。

請繼續往下閱讀...

吳岳雲在調查時偶然發現「鐘乳石珍珠」，他說，這是一種形成於鐘乳洞淺水窪中的球狀石灰岩，尺寸約1mm至30mm，形狀多變（球形、橢圓形等），表面光滑，形成原理當地下水滴入洞穴淺水窪中，溶解的碳酸鈣沉澱在砂粒或岩屑核上，隨水流滾動包覆而成。它們常與鐘乳石、石筍共存，是地質形成過程中的獨特景觀。

他說，駱駝山因鳳山水庫伏流水長年不停流動，鐘乳石珍珠緩慢成長，目前發現有20餘顆約0.6mm~12mm不等，最大的估計花費百年才形成，呼籲遊客若巧遇鐘乳石珍珠，能夠「可遠觀而不可褻玩」，因其可能比較脆弱，拾起把玩會致其破碎。

鐘乳石相當稀少。（圖由吳岳雲提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法