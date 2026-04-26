推進台灣國家正常化 學者：不要再用「民國」紀年

第14屆海內外台灣國是會議，台灣國家正常化「國家正常化的推進：趨勢與障礙」會中由印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）主持，邀請與談人台灣基進黨主席王興煥、高科大科技法律研究所教授羅宗承與東吳大學政治系副教授一起進行陳釀。（記者王藝菘攝）

台灣國家聯盟與世界台灣人大會今日在台北舉辦「第14屆海內外台灣國是會議」，學者建議口號式的「台灣國家正常化」已經喊很久了，建議大家逐步推進，以後要用西元紀年，不要再用「民國」紀年。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗表示，台灣有一切做為主權國家的因素，但是ROC在法律上是自稱為中國的共和國，即便你括號「台灣」還是解決不了問題，憲法上將台灣自貶為地區，有些人每天更自我否認國格。

請繼續往下閱讀...

羅承宗指出，台灣是東亞最不正常的國家，「三民主義、吾黨所宗」的國歌其實是黨歌，大家口號式的「台灣國家正常化」已經喊很久了，然後呢？建議大家採取同心圓策略，逐步推進、由內至簡，以後要用西元紀年，不要再用「民國」紀年。

他強調，地方政府能處理的，就應該先做，現在的高雄還有中國的遼寧街。以前陳菊當高雄市長針對該市的中正紀念堂1天就處理掉了，反觀改路名這件事，全台還有300多條中正路，許多縣市為何做不到，什麼「由下而上」凝聚共識都是理由啦，務實逐步推進才是硬道理。

東吳大學政治系副教授陳方隅表示，從民調來看，8成以上民眾認同中華民國與中華人民共和國互不隸屬。「台灣是一個主權獨立國家，名字叫做中華民國」，大概有7成5以上民眾同意；若問到「兩岸在政治經濟社會各方面差不多，要不要統一」，2025年民調顯示有26.6%贊成、61.4%反對，反對的還是佔大多數。

陳方隅指出，台灣人民已經越來越可以接受正名制憲，但還是有人會認為不要談這些，但中國威脅就在那邊。譬如沈伯洋要出來選台北市長，就有人擔心認為不要談統獨，不然會掉票。

陳方隅說，關於如何國家正常化，目前中華民國是「借殼上市」，但殼不能是主體，應該徹底切斷一中原則，不再模糊宣示主權。鼓勵世界各國發展對台政策，這跟對中政策應該分開，在國際上不要再「漢賊不兩立」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法