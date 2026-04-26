「太原五百完人」歷建牌坊柱頭消失、雜物堆滿地 北市民政局回應了

日前有民眾經過發現該歷史建築，不僅牌坊其中一側的柱頭消失。（讀者提供）

位於台北市圓山的「太原五百完人歷史建築群」，由政府出資建造，並由台北市民政局管理，豈料日前有民眾經過發現該歷史建築，不僅牌坊其中一側的柱頭消失，現場更堆放大量雜物，還疑似有遊民長期居住。對此，台北市民政局指出，牌坊柱頭修復已於今年3月進行修復工程，預計4月底會修復完畢。

「太原五百完人歷史建築群」於民國98年被台北市文化局公告為歷史建築，後續文化局民國104年變更公告原因，揭露紀念建築群為國共內戰下之產物，「太原五百完人」係1949年國共內戰時，山西省代主席梁敦厚等人，堅守太原，拒絕接受投降之集體自殺事件，自殺人數附會《史記》所記載的田橫五百義士。

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文化局指出，「太原五百完人」的故事雖不盡符史實但為台灣在國共內戰的歷史背景下所發生的創造烈士行為，見證兩岸現代史及臺灣「歷史教育」之變遷，且建物設計之水準頗高、用料講究，包括牌坊、紀念碑、紀念堂、招魂塚等，為一佈局中規中矩之紀念園區。

目前「太原五百完人歷史建築群」由北市民政局管理，每年編列太原五百完人紀念堂清潔、 太原五百完人紀念堂建築物設施維護費用共25萬。不過該歷建日前遭民眾直擊，不僅牌坊柱頭毀損，現場更擺放不知名的橘色水桶以及多項大型雜物，甚至疑似有遊民長期居住，顯示管理維護相當不足。

對此，民政局指出，太原五百完人紀念建築群於114年10月颱風過後，經檢視建築群，發現牌坊柱頭傾斜，立即報請文化局審查緊急搶修計畫，文化局於115年1月20日核定計畫後，已於115年3月進行修復工程，預計於115年4月底前完成。

民政局強調，每年均依維護管理計畫辦理公共意外責任保險、保全及清潔維護作業（每年定期清潔3次），每季定期派員巡查，持續掌握現場狀況，才能及時發現建築受損，啟動緊急搶修。至於民眾反映園區有遊民駐留情形，將協請社會局介入關懷與輔導。

文化局也說明，發現現場有雜物堆放情形，經查為民政局施工廠商於進行修復工程期間所使用之修繕工具暫置所致。文化局也要求民政局落實廠商管理其施作工具需收拾乾淨整齊，並用防水布遮蓋其且留意施作區域需張貼公告其以利民眾知曉。

台北教育大學文創系兼任助理教授蕭文杰認為，市府除積極檢討維護問題外，也應該思考如何讓該歷史建築能活化再利用，可以作為社區活化場域，給予地方青年、藝文團體可以利用的空間；蕭文杰也說，即便「太原五百完人」歷建是當年洗腦教育下的虛假歷史，也是台灣史很重要的部分，應思考透過導覽讓更多民眾了解，不應閒置。

歷史建築外圍疑似有遊民居住。（讀者提供）

介紹牌後方堆放雜物。（讀者提供）

台北市民政局指出，牌坊柱頭修復已於今年3月進行修復工程，預計四月底會修復完畢。（讀者提供）

現場堆放大量雜物。（讀者提供）

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