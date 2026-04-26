中市物調券今起連續發放3天 設107處發放站

台中市物調券今天首日發放，人潮洶湧。（市府提供）

2026年第一波物調券於今（26）日正式發放，原訂4月24日至26日舉行的發放活動，因天候因素順延至4月26日至28日辦理，首日即湧現排隊人潮，經發局規劃107處發放場域，共發放35萬份，使用期限由原訂4月30日延長至5月3日。

今年的物調券今天開始，在全市設有107處發放場域，涵蓋傳統市場、黃昏市場、商圈、產業故事館及夜市等，民眾可根據時段領取。

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為提高兌換效率，經發局針對人潮集中的場域，已增設第二兌換窗口並強化現場管理，包含中區第二市場、北屯東光市場、南區第三市場、西屯中義市場等。下午至晚間，像是第一市場、一中商圈、大慶夜市等地，也同步設置第二窗口。

此外，建國市場、豐原第一市場及霧峰市場等大型場域，繼續維持雙窗口機制。今日上午活動運作順利，多數場域30至40分鐘內完成兌換，效率顯著提升，獲得民眾好評。下午至晚上則由商圈與夜市接力發放。

經發局表示，今年物調券共發放35萬份物調券，每人每場域每日限領2份，每份面額200元，兌換與使用均不找零，數量有限，發完為止。

另外，台中港舶來品商圈、后里泰安魅力商圈、工學台火商圈、霧峰原流新創聚落及產業故事館發展協會所屬22個會員店家，分別於4月26日或27日辦理發放；而因應大甲地區宗教活動，鄰近的大甲第一市場、大甲第二市場、大甲蔣公路觀光夜市及大甲觀光商圈，則於4月27日至28日發放，民眾前往有興趣的場域兌換前，務必確認發放時間，避免撲空。

此外，此次活動相關規則不因延期而變動，僅物調券使用期限由原訂4月30日延長至5月3日。

物調券首日發放，人潮相當多。（市府提供）

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