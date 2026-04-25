源源不絕！嘻哈大賞現場互尬 奪冠高中生團隊曝手機黏牆拍MV

團體CYPHER組冠軍由「武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中」創作的《一輩子》奪得，獲得3萬元獎金。（北水處提供）

第三屆《源源不絕！嘻哈大賞》今（25）日正式舉辦現場決賽，團體CYPHER組冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中創作的《一輩子》奪得，獲得3萬元獎金；個人組冠軍則是桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》，可獲得1.5萬獎金。3位饒舌界重量級評審都勉勵學生，入圍即是肯定，「重要的是藉由比賽誕生出更多優秀作品」。

今年活動吸引95所學校參賽、近200學生參與，歷經近一個月網路初賽激戰，共選出10組團體CYPHER組與3組個人組挑戰決賽。今天活動由饒舌導師「老莫」開場，帶來「女士優先」等3首精彩曲目，最後壓軸由嘻哈饒舌團體「Multiverse」帶來作品「有緣作伙」以及首度曝光的新歌「賺」帶來高潮。

請繼續往下閱讀...

評審團由嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」選出3組心目中的「最佳現場演出獎」，最終冠軍由武陵高中、桃園高中、內壢高中、龍潭高中團隊創作的《一輩子》奪得；亞軍是朝陽科技大學《問我，甘五想你》；季軍是世新大學、文藻大學、高雄科技大學團隊《喂！！這是搶劫》，分別獲得3萬、2萬、1萬元獎金，前3名都有機會登上2026秋OUT音樂節舞台。

創作《一輩子》的冠軍隊伍說，作品由7人共同創作，只花3、4天就將作品完成，今年主題需與「愛」有關，最能與愛呼應的關鍵詞就是「一輩子」，當初在拍攝網路MV時，沒有專業相機設備「把手機黏在牆壁上」就拍攝，現場表演也抓出舞台亮點，奪得冠軍很榮幸。

此外，個人組的「最佳個人創作獎」冠軍則為桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》、亞軍為輔仁大學「辛彩薰」作品《接我電話（聽到請回答）（prod. Iledless）》、季軍為輔仁大學「HZzz」作品《為什麼WHY（貓咪四六）》，分別獲得1.5萬元、1萬、5千元獎金。

評審老莫說，所有比賽只會選出幾個名額，勉勵學生團隊入圍已相當厲害，今天比賽隊伍呈現出來的風格非常多元，牽涉到評分標準很多，比如舞台表現、人聲設計、編曲風格豐富度，內容是否有幽默感呈現，都可能會影響評分，換言之沒有得到名次，也不代表是失敗的，沒有得到名次的同學你們也做得很好，面對今天比賽身為評審而言也是一種學習，不一樣的舞台呈現與表現方式，他也受到許多啟發。

評審國瑞老師說，比賽獲得第幾名也不是最重要的，最重要的是比賽可以讓更多作品誕生到世界上，今天看到許多參賽作品，具有潛力可以變成好作品，希望同學可以求好心切，用心往更好的作品邁進。評審小律也肯定，比賽能讓大家更有動力創作出不一樣的作品，雖然在意結果，但是年輕人持續關注嘻哈、持續創作，感到非常的開心。

最後壓軸由嘻哈饒舌團體「Multiverse」帶來作品「有緣作伙」以及首度曝光的新歌「賺」帶來高潮，現場吸引大批饒舌同好響應。（北水處提供）

個人組冠軍則是桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》，可獲得1.5萬獎金。（北水處提供）

第三屆《源源不絕！嘻哈大賞》今（25）日現場決賽。（北水處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法