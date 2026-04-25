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    台北市自來水普及率達99.84％！平等里、溪山里今年底有自來水

    2026/04/25 20:12 記者孫唯容／台北報導
    目前台北市自來水普及率已達99.84%，持續透過工程建設與補助政策並行，降低居民負擔並提升接管意願。（自來水處提供）

    目前台北市自來水普及率已達99.84%，持續透過工程建設與補助政策並行，降低居民負擔並提升接管意願。（自來水處提供）

    期望全方位提升市民用水品質與安全，台北市副市長張溫德昨（24）日出席「河好如初－怎樣喝一杯乾淨水」政策座談會，針對水質安全、供水韌性及污水治理等議題，張溫德表示，一杯乾淨的水不只是日常需求，更是城市治理能力的具體體現，市府將持續完善水源保護、智慧管理到水資源循環。

    張溫德指出，面對極端氣候挑戰，市府整合翡翠水庫管理局、台北自來水事業處及衛工處資源，從單向供水轉向全流域循環治理的思維革命。翡翠水庫為台北市飲用水源，集水區長期跨機關合作治理並引入自然農法維護水質，並以「從源頭到水龍頭」的全流程水質管理思維，建立原水保護、淨水處理及管網監測等多重防護機制，並採高於國際標準的內控作業，確保供水穩定與安全。

    張溫德說，供水管網建設方面，台北市已將漏水率由近27%大幅降至10%以下，未來將推動10年供水管網改善計畫，投入150億元導入AI與數位孿生技術，強化監測與預警能力，目標進一步將漏水率降至7%，提升供水系統韌性與效率。供水公平方面，目前台北市自來水普及率已達99.84%。持續透過工程建設與補助政策並行，降低居民負擔並提升接管意願。其中士林區溪山里及平等里接管工程已啟動，將建置配水池、加壓站及管線系統，預計於115年底完工，讓偏遠地區居民也能享有穩定安全的用水服務。

    污水治理方面，張溫德指出，台北市用戶接管普及率已達83%以上，為全國最高，每日處理逾百萬噸生活污水，持續推動污水處理設施升級，將既有污水處理廠轉型水資源再生中心，並新建民生、濱江及社子島三級處理設施，預計再生水每日可供應約3萬噸，用於道路清洗及灌溉等用途，逐步落實水資源循環利用。

    張溫德強調，水資源治理不僅是基礎建設，更是城市永續發展的重要關鍵。未來臺北市將持續以高標準守護水質與供水安全，確保市民在面對氣候變遷挑戰下，仍能安心使用每一滴水。

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