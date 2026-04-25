台中機場旅遊服務中心晚上6點放空城 4成旅客遭海放

楊典忠批評，台中機場旅遊服務中心晚上6點放空城。（楊典忠提供）

台中國際機場國際航線快速擴增至26條，台中市議員楊典忠曝，台中機場旅遊服務中心竟然晚上6點就打烊，但有多達11班來自日本等地的航班晚上6點後才抵達，機場旅服中心「唱空城計」，外來遊客落地後陷無人可問窘境；觀旅局長陳美秀指出，將協調交通部觀光署的台中機場服務台，比照桃園及高雄國際機場研議延長服務到晚上11時。

楊典忠指出，台中機場一天29班入境航班中，有多達11班在晚上6點後抵達，最晚航班夜間9點10分才抵達，旅客來源涵蓋香港、澳門、日本成田、熊本、沖繩等地，約占全日航班的37.9%，接近4成。

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楊典忠指出，但提供包括旅遊諮詢、旅宿訂房、台灣觀光巴士訂位、智慧裝置充電、雨傘借用等服務的台中國際機場旅遊服務中心，竟然晚上6點就下班，近4成國際旅客入境只看到「無人旅服中心」，這種服務接待水準根本貽笑國際。

楊典忠質疑，市府每年編列約335萬9000元作為台中市旅遊服務中心營運與人員經費，就未配合航班時段擴大服務範圍，仍「朝9晚6」上下班時間，放任近4成旅客「自求多福」，國際機場沒有國際級服務，台中市號稱國際城市卻貽笑國際。

觀旅局指出，台中機場目前有交通部民用航空站台中航空站旅客諮詢服務處、交通部觀光署台中機場服務台及台中市觀旅局所屬旅服中心；陳美秀表示，台中旅服中心設置皆依交通部觀光署補助計畫辦理，與松山機場旅服中心、高雄機場旅服中心營運時間均至下午6時；後續將協調交通部觀光署台中機場服務台比照桃園及高雄機場2處旅服中心，將服務時間調整至晚上11時。

楊典忠批評，台中機場旅遊服務中心晚上6點放空城，旅客遭海放。（記者蘇孟娟攝）

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