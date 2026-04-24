今明慎防雷擊強降雨！吳德榮曝下波鋒面通過「天氣驟變」時間點

氣象專家吳德榮指出，今、明兩天鋒面挾雷雨報到，應慎防雷擊、強降雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（24日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（25）兩天鋒面挾雷雨報到，應慎防雷擊、強降雨；下週三（29日）起又有鋒面快速通過，天氣驟變。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鋒面南下，伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍持續往南部擴展。

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明天日仍受鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。吳德榮提醒，今、明兩天各地氣溫下降，北台灣偏涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日、週一（26、27日）鋒面遠離，天氣晴熱、氣溫回升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

下週二（28日）南方水氣漸增，各地大致多雲時晴，偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週三下午至週四（30日）又有鋒面快速通過，天氣驟變。

下週五至下下週日（5月1至3日）鋒面遠離，但台灣附近水氣多，易有局部短暫降雨。吳德榮補充，各國模式並不一致且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。

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