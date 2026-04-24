桃園龍岡米干節「哈尼族傳統長街宴」5月1日登場 今天下午2點開賣

「哈尼族傳統長街宴」將於5月1日舉辦，今天下午2點起開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

「2026桃園龍岡米干節」4月25日到5月2日，將在忠貞新村文化園區、雲南文化公園、龍岡大操場登場，其中，5月1日「哈尼族傳統長街宴」，以哈尼族傳統「簸箕飯」盛裝雲南佳餚如紹子湯米干、酥炸豌豆粉等，極具特色，今天（24日）下午2點在BeClass網站開放報名，每桌6人體驗價3000元，數量有限，額滿為止。

龍岡米干節規劃潑水節、火把節、大型戶外舞台劇《美味當家》等節目，還推出龍岡懷舊遊戲如「忠貞的那條街」、「藍白大集合」、「黑白大廚」等，邀民眾同歡，市府觀光旅遊局建議民眾順遊周邊忠貞市場、龍岡清真寺等，探索在地店家與美食攤位，享受滇緬異域氛圍與龍岡獨有的人文風情；會場周邊有交通管制，民眾假日可將車輛停放在龍岡大操場搭乘活動接駁車前往會場，或在中壢火車站搭乘桃園客運「112南」到忠貞站。

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5月1日下午5點半在忠貞新村文化園區舉辦的「哈尼族傳統長街宴」，餐食規劃了紹子湯米干、滷味、酥炸豌豆粉、油雞、豬皮、涼拌蔬菜、泰北茶飲、破酥包等，每桌6人體驗價3000元，預計席開88桌，今天下午2點開賣，相關資訊可洽詢2026桃園龍岡米干節活動官網。

「哈尼族傳統長街宴」將於5月1日舉辦，今天下午2點起開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

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