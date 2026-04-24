不想塞車？大甲媽今回鑾彰化市 避免塞在車陣2大絕招看過來

大甲媽遶境回鑾預計今天晚間進入彰化市中心，交通管制牌面已經出動。（彰化警方提供）

「大甲媽」遶境回鑾預計今天（24日）下午就會進入彰化市，勢必將擠爆彰化市區，彰化警方表示，避開陣頭與人潮的兩大絕招，就是放學下班時段避開大埔路，晚間避開永樂商圈到中正路的市中心，遵守交通管制，就可順暢通行。

去年「大甲媽」鑾轎抵達民眾俗稱「內媽祖」的彰化市天后宮，時間為晚間11點50分，只停留5分鐘就起駕，但警方表示，鑾轎抵達之前，陣頭與先行部隊就會陸續通過，也將視陣頭通過時間啟動機動交通管制。

請繼續往下閱讀...

因此，「大甲媽」回鑾行經彰化市的交通熱點，主要是大埔路與永樂商圈周邊的市中心。彰化警分局在花壇鄉彰員路規劃7處交通疏導管制點，在鑾轎進入大埔路，將全路段進行管制，預計鑾轎在晚間進入市中心，則依照鑾轎路線與速度來機動管制，管制路段包含永樂街、民族路、中山路等主要道路。

彰化市永樂商圈周邊道今晚將是不夜城，彰化警方表示，為了維持秩序，「大甲媽」鑾轎在彰化市區有兩路段不建議「躦轎腳」，分別為由民權路口左轉進入民族路，以及從「內媽祖」起駕前往俗稱「觀音亭」的開化寺，這段約300公尺都不開放躦轎腳。

警方強調，「大甲媽」鑾轎進入彰化市區，警方將動員362名警力，加上60位民力強勢進駐永樂商圈，配合700面改道牌，不讓推擠事件再次發生。

大甲媽遶境回鑾今天駐駕彰化市永樂街的「內媽祖」彰化市天后宮，改道牌全面進駐。（彰化警方提供）

大甲媽遶境回鑾預計今天晚間進入彰化市中心，改道牌已經出動。（彰化警方提供）

大甲媽遶境回鑾預計今天晚間進入彰化市中心，警方高度警戒。（彰化警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法