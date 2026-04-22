吳沛憶攜沈伯洋描繪淡水河治理 盼建跨域平台推動親水與保育

民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、北市議員劉耀仁及洪婉臻今召開「淡水河流域治理與溼地保育座談會」並邀集經濟部水利署、環境部等政府單位，專家學者、在地里長與公民共同描繪對淡水河的期待與願景。（記者林哲遠攝）

淡水河伴隨聚落興起與產業發展，形塑了萬華區與中正區今日的人文風貌。民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、北市議員劉耀仁及洪婉臻今召開「淡水河流域治理與溼地保育座談會」並邀集經濟部水利署、環境部等政府單位，專家學者、在地里長與公民共同描繪對淡水河的期待與願景。

吳沛憶指出，淡水河牽涉議題廣泛。從進入河堤開始，交通動線不夠友善，阻礙居民與水的互動；高灘地的河岸設施應進一步規劃，兼顧民眾生活與環境需求；華江濕地為國家級重要濕地與野雁保護區，卻面臨濕地陸化、雁鴨數量減少的危機；淡水河水質改善已見成效，對發展親水活動有正面效果，但清代以來的淤積問題，限制了河上觀光遊憩的發展。

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權管複雜，更是一大挑戰。吳沛憶說明，僅中正、萬華段的淡水河，就涉及十數個主管機關，更分屬中央地方不同層級，且對岸即為新北市，河水沒有界線，勢必需要跨縣市協作。她呼籲，應搭起常態運作的共同治理平台，協助城市與河川共存。

沈伯洋表示，近年來民眾親水活動的需求增加，環境部也致力於河川改善計畫、推動流域透明治理；在打造安全優質的親水域場、塑造國際水岸風貌之餘，更需要符合在地需求與生態保育的環境規劃。

沈伯洋提及，尤其華江濕地作為國家級重要濕地，具備高度生物多樣性，也是北台灣冬季重要的候鳥度冬區，是台北市推動環境教育的重要寶庫。此外，現行華江橋附近車流量大，進出較為不便，濕地的改善應納入人本動線作為重點，給予市民從社區到濕地的安全通行路徑，才能讓市民和溼地拉近距離。

沈伯洋強調，濕地與其他河濱設施未來也應一併共同規劃，廣納在地聲音，才能讓河濱地區真正成為市民安全且安心的遊憩場域。

在歷史、文化層面，北市議員劉耀仁認為，淡水河與新店溪的水岸復興必須與在地歷史、生態深度連結。他多年來積極爭取打造長約2公里的「帶狀觀光走廊」，規劃從華中橋延伸至光復橋，並成功要求水利處將其納入「新店溪右岸水岸環境景觀再造委託規劃」案，預計於116年進場施工，為南萬華創造新景點。

劉耀仁指出，觀光走廊不應只是硬體建設，更必須延伸串連至「加蚋仔百年茄苳樹」等文化景點，透過歷史底蘊的賦予，讓居民重新找回河流的生命力。此外，他在中正河濱公園長期耕耘的「水漾生境自然教室」已初見成效，透過維護灘地植被與營造友善棲地，落實「與水共生」的精神，解決城市河流棲地破碎化的問題。

議員洪婉臻提及，淡水河整治邁入新里程，114年全流域污染指標（RPI）已降至 2.2 歷史低點。會積極監督北市府落實環境部「5i 治理策略」，全力朝向「淡水河可以游泳」的長遠願景邁進。淡水河延伸過來的新店溪萬華中正沿岸，目前爭取的第一魚果市場與馬場町水門修繕已陸續進行，古亭周邊整建與華中兒童遊戲場也將在五、六月底相繼落成。她也呼籲，北市府應加入常態運作的治理平台，全力兌現「幸福親水」的承諾。

民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、北市議員劉耀仁及洪婉臻今召開「淡水河流域治理與溼地保育座談會」並邀集經濟部水利署、環境部等政府單位，專家學者、在地里長與公民共同描繪對淡水河的期待與願景。（吳沛憶提供）

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