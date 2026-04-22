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    首頁 > 生活

    中科院飛彈研究員退休養蜂 「苦瓜蜂蜜」闖出名號

    2026/04/22 16:32 記者洪臣宏／高雄報導
    蘇松山繁殖蜜蜂降低成本。（記者洪臣宏攝）

    蘇松山繁殖蜜蜂降低成本。（記者洪臣宏攝）

    苦瓜蜂蜜口味獨特。（記者洪臣宏攝）

    苦瓜蜂蜜口味獨特。（記者洪臣宏攝）

    中科院研究員蘇松山一生參與飛彈研究，退休後種植白玉苦瓜，看到農民自行養蜂授粉，但怕麻煩放棄採蜜，他不忘發揮研究精神，自行繁殖蜜蜂降低成本，還採集苦瓜蜂蜜食用。有人好奇苦瓜蜂蜜會不會苦?蘇松山說，甜度介於龍眼與荔枝蜂蜜之間，口味獨特，養蜂過程也為田園生活增添樂趣。

    蘇松山熱心地方公益，曾擔任慈善團體要職，現為大樹老人福利協進會理事長，10年前從中科院大樹院區退休後，與兒子蘇煒筌一起幫妻子種植白玉苦瓜。

    大樹區除了玉荷包荔枝、金鑽鳳梨，白玉苦瓜也是重要農特產，市長陳其邁多次出席苦瓜節行銷，當地以網室栽培及養蜂授粉為栽植特色，每年中秋節前後栽植苦瓜，約70至90天後開始採收，盛產季至四月底。

    蘇松山發現，多數農民怕麻煩沒有自行繁殖蜜蜂，且放棄採蜜，因而向蜂農請教養蜂技巧。他說，一箱蜜蜂約5、6千元，天氣寒冷時更喊價到8千元，自行繁殖可節省一筆開銷；除此之外，每分地約可採收5千C．C蜂蜜，供自己食用及分送親友。苦瓜栽植費工，蘇煒筌說今年起將全數轉作香蕉，今年的採收將是末代苦瓜蜂蜜。

    輔英科技大學講師莊世杰指出，大樹區大庄聚落位於清代淡水溪（下淡水溪、高屏溪）右岸，為河流沖刷的平原，淤積的泥沙帶有農作物所需的泥土與養分，加上日照充足與優質水源，成就栽植白玉苦瓜的最佳條件；而網室栽植、養蜂自然授粉，增加果實成功率，也有減量用藥的健康概念。

    蘇松山購置蜂蜜採收器採蜜。（記者洪臣宏攝）

    蘇松山購置蜂蜜採收器採蜜。（記者洪臣宏攝）

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