大甲鐵砧山北面光禿一片 觀旅局：惡地形轉化為「地質公園」

觀旅局將申請大甲鐵砧山的惡地形為地質公園。（台中市議員李文傑提供）

台中市觀旅局斥資240萬元整建大甲鐵砧山雕塑公園北邊山區，出現光禿一片，引發安全疑慮。觀旅局長陳美秀說，光禿之處在地質界為惡地形，是台中一塊寶，已找台大及師大地質老師研究，朝地質公園發展，現正在申請，將從公部門土地開始做，從惡地形轉化地質公園，會正面行銷。

台中市議員李文傑今天在市議會提出質疑，大甲鐵砧山北邊出現的一片光禿，是否有改善的辦法。

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觀旅局長陳美秀說，此處可從兩方面來說明，中央跟地方各有管轄之處，如何改善，涉及台中部分已在2022年全部完工，屬農業部林保署土地，她會去拜會。

至於第二部分，陳美秀說，這在地質界叫惡地形，除了邊坡地方已做好，惡地形將成為觀光行銷地點，她在2023到2024年花了2年時間找台大及師大地質老師朝地質公園方向研究，就是國際行銷，成為國際名片。

陳美秀說，在台灣地圖上的地質公園，如北部的野柳、金瓜石、和平島高雄也有，在台中版圖上，要透過鐵砧山找產官學，會申請地質公園，且由公部門土地開始做，由惡地形轉為地質公園，進行正面行銷，是台中一塊寶。

台中市議員李文傑質詢，鐵砧山北側崩塌造成光禿要如何修復？（記者蘇金鳳攝）

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