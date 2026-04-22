歷經678天醫療照護 澎湖虎井綠蠵龜「司康」跨海野放

綠蠵龜司康歷經600餘天、跨海救援的，終於順利野放。（澎湖縣政府農漁局提供）

綠蠵龜「司康」2024年6月14日被發現漂浮在澎湖虎井漁港內，打撈後檢傷發現牠活力不佳、有嚴重漂浮問題、背甲骨折且體內有發現4支魚鉤，澎湖野生動物醫療量能較難以處置，農漁局轉介到位於新北市的社團法人中華鯨豚協會協助後續醫療與照護工作。

「司康」漂浮傷勢的程度與過往經驗案例判斷恢復可能低，曾評估需要安樂死，然而牠在復健過程偶而展現微幅進步跡象，判斷仍有復原可能，在動物福利允許的情形下持續醫療，歷經長期深水訓練中，已展現良好的下潛能力，未再出現漂浮行為，其餘臨床檢驗也達野放標準。

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長達678天的復健之路創下了許多全國第1次紀錄，超過700人次各地政府、救援、醫療與志工團隊提供幫助；「司康」也是第1隻海龜橫跨台灣海峽經過澎湖、嘉義、新北與花蓮移動距離超過500公里，並有4組不同的醫療團隊共同復健的動物；也是第1隻曾經評估需要安樂死最後卻健康野放的海龜。

澎湖縣政府農漁局感謝海巡署金馬澎分署及第七岸巡隊、海洋保育署、新北市政府與花蓮縣政府的行政協助，同時感謝澎湖漁業生物研究中心、社團法人中華鯨豚協會、花蓮遠雄海洋公園與國立台灣大學獸醫專業學院特殊寵物暨野生動物醫學研究室等醫療團隊的協助，讓海洋生態能永續存續。

司康綠蠵龜救援，創下耗時最久、救援最多及跨海救援等紀錄。（澎湖縣政府農漁局提供）

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