太平山漫步雲端路跑6/6開跑 邀跑友上「雲端」跑步送愛到澎湖

太平山漫步雲端公益路跑訂於6月6日再度開跑，即日起受理報名。（圖由羅東聖母醫院提供）

宜蘭縣太平山漫步雲端公益路跑訂於6月6日再度開跑，即日起受理報名，5月1日截止，今年仍以「為澎湖而跑」為主軸，從每名選手報名費中提撥100元，捐給澎湖惠民醫院作為醫療及長照大樓重建基金，主辦單位今天（22日）先行捐出8萬元，希望各界一起送愛到澎湖。

本屆太平山漫步雲端公益路跑，由宜蘭縣鐵人三項協會與羅東聖母醫院合辦，活動分成全馬、半馬2組，活動當天從海拔2000公尺的太平山莊起跑，沿著翠峰林道前進，全馬選手跑到翠峰山屋後折返，全程不提供一次性水杯，今年活動邁入第15年。

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太平山漫步雲端公益路跑今天舉辦記者會，宜蘭縣鐵人三項協會捐贈8萬元給澎湖惠民醫院，由同屬天主教靈醫會的羅東聖母醫院院長馬漢光代為受贈。鐵人三項協會將在活動當天另辦現場義賣，所得一併捐給惠民醫院。

宜蘭縣鐵人三項協會總幹事陳國章指出，跑友成團報名8人以上，並在宜蘭縣民宿住宿，主辦單位提供專車到旅宿地接駁，另外，太平山遊樂區6月6日下午1點半前實施交管，報名請上活動官網查詢。

宜縣鐵人三項協會捐贈8萬元報名費給澎湖惠民醫院，由羅東聖母醫院院長馬漢光（右2）代為受贈。（圖由羅東聖母醫院提供）

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