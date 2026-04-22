一證在手、六縣市借書 桃園年借書量破1318萬冊

桃園市去年借書量達1318萬冊，創歷年新高。（記者謝武雄攝）

桃園市立圖書館落成後已成為重要地標，也帶動整體閱讀風氣，根據統計顯去年全市圖書借閱量達1318萬冊、入館人次達1263萬，電子書借閱人數也達385萬，都創下歷年新高；而桃園借書證，除適用國立公共資訊圖書館外，也可台北市、新北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等縣市公共圖書館使用，讓閱讀更為方便。

桃園市立圖書館長施照輝今於市政會議，以「打造幸福閱讀城市－構築城市生活的閱讀空間」為題進行專題報告時指出，總圖近年以「閱讀文化結合智慧科技」為發展核心，積極推動虛實整合服務，逐步將圖書館由傳統「借書場域」轉型為市民生活的重要入口，近3年來，活動場次成長近5成、參與人次成長逾1倍，逐步形塑全民閱讀氛圍。

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施照輝表示，總圖除持續精進館藏與服務品質外，也透過閱讀節、主題展覽、兒童劇及多元推廣活動，擴大不同族群參與，展望未來，將持續深化「虛實整合（Online merge Offline, O.M.O）」服務模式，推動數位閱讀、跨縣市資源共享及創意閱讀推廣，讓閱讀成為市民日常生活中不可或缺的一部分。

桃園市長張善政聽取總圖專題報告後表示，市立圖書館已具備穩健的專業基礎，未來應進一步強化整體行銷與推廣量能，使圖書館成為城市重要文化亮點，逐步將桃園打造為充滿書香的閱讀城市；而近年來總圖結合萬聖節、聖誕節等節慶活動，靈活運用館內外空間，營造跨場域藝文氛圍，讓閱讀自然融入生活，他也期許未來持續拉近圖書館與市民的距離，進一步轉化為提升城市文化內涵與整體競爭力的重要基礎。

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